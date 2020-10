La dernière mise à jour Samsung Bixby améliore considérablement la conception de l’assistant personnel, depuis les écrans de configuration jusqu’au lanceur de l’assistant. Ceci est très similaire à la présentation de Google Assistant: dans la partie inférieure de l’écran et sans interrompre les applications utilisées.

Samsung Bixby est l’assistant virtuel pour les téléphones Galaxy, une fonction divisée en plusieurs sections. Recommandations, routines et l’assistant lui-même, Bixby peut adopter plusieurs visages. Et il en a déjà un nouveau: Samsung a mis à jour le logiciel intelligent pour afficher Bixby beaucoup plus naturellement. Le changement arrive déjà sur le Samsung Galaxy compatible: il suffit de mettre à jour Samsung Bixby à partir du Galaxy Store.

Bixby lance un lanceur similaire à Google Assistant

Avec la mise à jour, Samsung a complètement renouvelé le look de son assistant virtuel. Cela peut être vu sur l’écran des paramètres et des recommandations: maintenant il est plus propre, avec un look plus raffiné et en ligne avec les dernières versions de One UI. Les menus de configuration ont également changé, tout comme l’apparence de la section «Commandes rapides».

Outre les menus de l’application, ce qui retient le plus l’attention après la mise à jour est l’apparence de Bixby lorsque l’assistant s’exécute. Soit en invoquant Bixby depuis votre application, avec les actions rapides ou via ‘Salut, Bixby’, il saute au téléphone comme une fenêtre contextuelle inférieure. Cela n’interrompt pas ce que nous faisons sur le Samsung Galaxy et offre un look beaucoup plus poli que le dessus flottant “ B ” que le design précédent avait. Le saut est perceptible à l’oeil, il offre également une utilisation plus confortable.

Samsung imite le style de Google Assistant, bien qu’il conserve la propre conception de One UI. Bixby a une ligne mobile pour indiquer qu’il écoute, il superpose également le texte qu’il a détecté. Et il montre les résultats en plein écran vous permettant d’apprécier toute la conversation. De plus, il est possible écrire des commandes avec le clavier (à gauche de l’icône du micro) et accédez au bureau Samsung Bixby (l’icône de la maison, à droite du micro).

La mise à jour Samsung Bixby est maintenant disponible dans le Galaxy Store: allez-y pour mettre à jour l’assistant de votre mobile Samsung. Dans le cas où la mise à jour n’est pas encore disponible, vous devrez attendre que Samsung ait fini de l’étendre.

Via | Développeurs XDA

