Good Lock, la célèbre application avec des modules capables de personnaliser un Samsung Galaxy presque à l’infini, vient d’être mis à jour vers la version 2021 avec une nouvelle esthétique. Et les modules sont également mis à jour pour prendre en charge la dernière version de la couche et du système: One UI 3 et Android 11.

Avec l’arrivée des mises à jour mobiles attendues comme le Samsung Galaxy S20 et le Samsung Galaxy Note 20, les propriétaires de ces téléphones ont rencontré un petit problème: certains modules Good Lock ne fonctionnaient pas correctement avec Android 11 et One UI 3. Samsung préparait le renouvellement dudit Good Lock, une amélioration qui est déjà en cours de distribution aux utilisateurs: Good Lock 2021 est disponible. Et les modules sont en cours d’adaptation pour fonctionner sur la One UI 3 susmentionnée.

Meilleure compatibilité, nouvelles animations et améliorations

Good Lock 2021 est maintenant disponible dans le Galaxy Store pour que tous ses utilisateurs puissent le mettre à jour (nous vous recommandons de l’essayer si vous avez un Samsung Galaxy et que vous souhaitez obtenir encore plus de jus). Avec la mise à jour le lanceur de modules renouvelle son icône et son esthétique, il offre également la compatibilité One UI 3.

La mise à jour Good Lock introduit de nouvelles animations dans la section modules. Ils sont parfaits pour savoir si les applications ont été mises à jour: ils proposent une animation colorée dans le menu, en plein centre de leur carte respective. Au moment de la publication de cet article, Task Changer, Home Up, Keys Cafe, Wonderland, Theme Park et Sound Assistant sont les modules mis à jour vers One UI 3.

Gauche, Good Lock 2020; à droite, Good Lock 2021

Les modules ont inclus quelque chose de nouveau après la dernière mise à jour (à part le support pour One UI 3): Wonderland ajoute des effets aux bureaux; Keys Cafe permet le partage de clavier et faites des copies de sauvegarde via Smart Switch; Theme Park ajoute des améliorations dans la personnalisation et la prise en charge des tablettes; et Sound Assistant corrige divers bogues.

Vous pouvez télécharger Good Lock à partir du Galaxy Store, tout comme chacun des modules inclus dans ce lanceur. Les applications sont valides pour tous les Samsung Galaxy avec One UI.

Via | Police Android

Partager les mises à jour de Samsung Good Lock avec prise en charge de One UI 3 et Android 11