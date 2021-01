Samsung a profité du lancement de sa nouvelle gamme de téléphones Galaxy S21 pour présenter de nouveaux écouteurs et accessoirement mettre à jour certaines de vos applications et outils. Nous l’avons vu comme le cas de Good Lock et maintenant la situation se répète avec l’application SoundAssistant.

Une application qui a connu des améliorations avec la dernière mise à jour visant à améliorer les performances du casque lorsqu’il s’agit de synchroniser l’audio et la vidéo lors de l’utilisation d’un appareil Bluetooth, mais aussi les changements esthétiques appropriés adaptés à One UI 3.0.

Synchronisez l’audio et la vidéo via Bluetooth

C’est l’utilisateur Reddit u / ID1453719, qui a fait écho à la mise à jour de SoundAssistant à la numérotation 3.6.06.0 une mise à jour qui offre une fonction qui permet de synchroniser l’audio et la vidéo lors de l’utilisation d’un appareil Bluetooth. Une fonction que vous appelez Métronome Bluetooth.

Le module comprend un contrôle avec un curseur que nous pouvons déplacer pour synchroniser facilement l’audio avec un appareil Bluetooth connecté. De plus, la possibilité d’inclure un raccourci est ajoutée pour activer directement la synchronisation depuis le panneau de volume.

SoundAssistant

Une amélioration qui arrive, comment pourrait-il en être autrement, avec une amélioration de l’interface, qui adapte désormais l’image SoundAssistant au style utilisé dans One UI 3.0. Il existe également un mode bannière qui vous permet de désactiver automatiquement le média lorsque l’appareil est configuré en mode vibration ou silencieux et la possibilité de personnaliser les modèles de vibration sur le téléphone.

De plus, et comme mentionné dans XDA Developers, cette mise à jour supprime certaines fonctionnalités du module et donc “Floating Button” disparaît (remplacé par le nouveau thème du panneau de volume) ainsi que d’autres changements mineurs tels que la disparition du raccourci vers “Ne pas déranger” ou le passage de “Scénarios” à “Routines Bixby”.

Via | Développeurs XDA