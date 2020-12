Le nouveau système d’exploitation de Google fonctionne comme de la mousse parmi les appareils de la société sud-coréenne.

Écrit par María Veiga chez Samsung

Samsung a été, depuis le début, l’une des entreprises les plus actives en termes de mise à jour de ses appareils vers Android 11. Depuis que la nouvelle version du système d’exploitation de Google a été mise à disposition dans le monde entier, la firme sud-coréenne a donné son cœur à l’activer le plus rapidement possible sur ses terminaux.

Et, avec les chiffres en main, cela a été le cas. La série Galaxy S20 a déjà officiellement sa mise à jour, tout comme le Série Galaxy Note 20 et, pendant quelques jours dans certains pays, le Galaxy S20 FE.

Savoir plus: Le mobile Samsung 2011 mis à jour vers Android 11… Merci à LinageOS!

Bientôt avec Android 11 …

Nous savons que Samsung a commencé à implémenter la mise à jour d’Android 11 dans ses appareils haut de gamme, même s’ils ne seront pas les seuls. Dans presque tous les cas et comme toujours dans ces cas, pour certains, cela passera avant d’autres.

Les prochains terminaux de la firme coréenne à rejoindre l’actuel Android 11 seront le Samsung Galaxy Z Flip 5G et la série Galaxy S10. En fait, on s’attend à ce que les deux appareils puissent accéder à la nouvelle version pendant ces jours et toujours avant la fin de 2020.

En ce qui concerne le Samsung Galaxy Z Flip, le 21 décembre, Samsung a publié la mise à jour du Utilisateurs suisses. Aucune autre zone n’a été signalée pour le monument, mais une fois la fermeture ouverte, ils pourraient arriver à tout moment.

Se référant à Série Galaxy S10, étant celui juste avant S20, les consommateurs étaient optimistes. Il était prévu que les mises à jour d’Android 11 arrivent dans un délai raisonnable, mais pas si tôt. En fait, le plus étrange de tous est que le premier à tester les avantages du nouveau système d’exploitation de Google est le plus jeune de la famille, le Samsung Galaxy S10 Lite. En effet, Samsung a choisi l’Espagne (avec l’Inde) comme pays hôte pour la mise à jour vers Android 11 pour ce téléphone.