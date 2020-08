Au cours des dernières semaines, des rumeurs sont apparues qui assurent que Samsung abandonne la série Galaxy Note l’année prochaine, et qu’il sera déplacé de deux manières différentes: avec le Galaxy S21 Ultra, qui apportera le support du S-Pen, et avec le Galaxy Fold 3, un nouveau terminal flexible qui peut être utilisé comme un smartphone traditionnel (fermé) et comme tablette de petit format (ouverte).

Cette information pourrait avoir du sens si la série Galaxy Note avait subi une baisse significative de ses ventes, à condition que celle-ci ait été suffisamment importante pour que ladite série n’ait plus une réelle valeur pour Samsung. Cependant, le contraire se produit, La série Galaxy Note continue de susciter un énorme intérêt, ses ventes sont très bonnes et elle reste l’une des lignes de smartphones les plus importantes et les mieux valorisées du catalogue du géant sud-coréen.

Ceci, combiné au prix élevé des terminaux pliants Galaxy Fold, rend ces informations aucun sens, au moins pour l’instant. Je dis cela car, avec l’avancée des smartphones flexibles et leur réduction progressive des coûts, nous ne pouvons pas exclure que Samsung finira par introduire des changements importants dans son catalogue de smartphones, et que cela finira par affecter l’existence de certaines de ses séries les plus populaires, mais depuis lors Ce ne sera pas quelque chose que nous verrons à court ou moyen terme.

La série Galaxy Note a beaucoup de vie devant elle

Il n’y a aucun doute à ce sujet, et non seulement à cause des nouvelles que Samsung peut introduire au niveau matériel, mais aussi à cause de la nouvelles fonctions que pouvons-nous attendre de la prochaine Avis sur S-Pen, le stylet bien connu qui définit une partie importante de la valeur qu’offre la série Galaxy Note par rapport aux autres grands smartphones.

Il ne faut pas non plus oublier le design et le format de l’écran. Samsung continue de chercher des moyens d’innover dans la conception, l’ergonomie et la qualité de fabrication de ses terminaux. Le Galaxy Note 20 Ultra a marqué une avancée importante à cet égard, grâce à l’utilisation du verre Gorilla Glass Victus, un matériau qui, comme nous l’avons vu dans cet article, en fait l’un des smartphones les plus résistants qui existent actuellement.

Concernant le format de l’écran, la société sud-coréenne maintient son engagement sur la finition Edge et l’utilisation d’un petit îlot pour intégrer la caméra frontale, mais la prochaine étape sera intégrer ladite caméra dans l’écran. Ce mouvement créera un front propre, sans encoche ni espace «flottant» sur l’écran, et marquera une nouvelle étape vers la réalisation d’un véritable smartphone tout écran. Les bords supérieur et inférieur seront toujours présents, mais devraient être de plus petite taille par rapport à la génération actuelle.

La conclusion que nous pouvons tirer de tout cela est très simple, la série Galaxy Note toujours a beaucoup à offrir, beaucoup d’innovation à venir et de nombreuses améliorations pour continuer à attirer les utilisateurs les plus exigeants, donc non, nous n’aurons pas à dire au revoir à court ou moyen terme.