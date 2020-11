L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique sont devenus le quotidien du monde de la technologie, mais les gens les associent toujours aux voix désincarnées de Siri ou d’Alexa. Une norme qui pourrait bientôt changer avec Samsung NEON, Intelligence Artificielle présentée par la société sud-coréenne en collaboration avec Star Labs lors du salon technologique CES plus tôt cette année.

Et c’est qu’au-delà de “matérialiser” ces assistants personnels, Samsun NEON cherche à créer des humains artificiels qui utilisent les dernières avancées de l’IA pour exprimer des émotions et des réactions d’une manière plus similaire et plus proche de celle des humains.

Comme nous l’avons vu dans les premiers brevets divulgués, ce projet se concentrerait sur «des logiciels téléchargeables et enregistrés pour créer, visualiser, manipuler, modifier, dysfonctionner, publier et exporter des personnages virtuels; logiciels téléchargeables et enregistrés pour le développement de personnages virtuels; Logiciels de caractères générés par ordinateur téléchargeables et enregistrés pour utilisation dans les films, la télévision, Internet et le divertissement; programmes informatiques pour créer, afficher et distribuer des personnages virtuels d’aspect réaliste via une plate-forme Internet; conception et développement de versions humaines modélisées par ordinateur utilisant l’animation par ordinateur. “

Bien que cela soit connu pour être lié à l’intelligence artificielle, pour l’instant Les plans ou capacités exacts de Samsung NEON sont inconnus, bien que tout indique que ce pourrait être l’un des produits les plus ambitieux de l’entreprise. Et c’est que malheureusement, l’épidémie de la pandémie COVID-19 quelques semaines à peine après sa première présentation a coupé toutes les informations concernant ce projet, donnant l’impression d’avoir relégué les projets de Samsung dans un avenir assez lointain et incertain .

C’est déjà sur mon téléphone. En phase de test. Vous pouvez le voir avant Noël. – Pranav Mistry (@pranavmistry) 25 novembre 2020

Cependant, le président-directeur général de Star Labs, Pranav Mistry, a récemment révélé que la réalité pouvait être totalement opposée, assurant sur Twitter que cette application NEON fonctionnait déjà sur son téléphone, ainsi que l’avance de l’arrivée imminente de nouveaux détails AI pour avant la période de Noël.

Bien que malheureusement et la déception de beaucoup, il semble que cette application vise un déploiement exclusif pour les entreprises, et non pour une disponibilité au grand public, avec le modèle d’une API qui intègre les capacités de conversation en temps réel de Samsung NEON dans vos applications ou sites Web.