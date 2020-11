Votre prochain téléphone Samsung peut ne pas inclure de casque filaire dans la boîte. Mais cela pourrait être une bonne nouvelle.

Écrit par Christian Collado

À ce stade de 2020, avec le Galaxy S21 ou S30 déjà à l’horizon, il semble assez clair que la nouvelle génération de la série Galaxy S sera la première à se passer du casque et chargeur inclus.

Nous savons depuis un certain temps que Samsung aurait pris la décision de suivre les traces d’Apple et retirez le chargeur de la boîte de votre prochain haut de gamme, et faites de même avec les écouteurs USB Type-C signés AKG que l’entreprise intègre depuis quatre ans.

Et même si j’ai peur de ça l’absence de chargeur ne rendra pas tout le monde heureux, la vérité est que la décision de retirer les écouteurs filaires cela pourrait être une bonne nouvelle malgré tout.

Samsung envisage d’inclure des écouteurs sans fil avec le nouveau Galaxy S21

Comme expliqué sur le portail SamMobile, Samsung travaille depuis des mois sur le renouvellement de ses écouteurs entièrement sans fil Galaxy Buds Plus.

Le nouveau modèle, aujourd’hui connu sous le nom Galaxy Buds au-delà, il serait présenté avec le Galaxy S21 lors de l’événement Unpacked qui aurait lieu au début de l’année prochaine, et ses principales nouveautés seraient un design renouvelé et quelques améliorations dans le domaine de l’audio.

Et c’est là que vient la chose intéressante: selon une source d’origine coréenne, Samsung envisage la possibilité d’inclure les nouveaux Galaxy Buds Beyond avec chaque Galaxy S21 vendu, palliant ainsi le manque d’écouteurs et donnant accessoirement de l’importance à ses nouveaux Galaxy Buds dans le but de continuer à gagner du terrain avec les AirPods d’Apple.

En ce sens, en outre, la même source indique que contrairement à ce qui s’est passé avec les modèles haut de gamme précédents, ce ne sera pas une promotion de lancement pour lequel les écouteurs seront offerts en cadeau.

Le «cadeau» serait conservé pendant toute la durée de la vente des téléphones et les clients auraient également la possibilité de obtenir un bon de réduction au lieu des écouteurs eux-mêmes.

Pour le moment, Samsung n’a pas commenté ces informations, et on ne sait pas s’il réalisera enfin son plan.

Mais si cela se réalise, il n’est pas exclu que le prix du nouveau Galaxy S21 pourraient être affectés par une telle mesure.