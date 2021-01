Samsung Notebook Plus2 est l’un des ordinateurs portables avec lesquels le géant sud-coréen élargira son catalogue d’ordinateurs personnels. La société a publié le déballage officiel et les spécifications complètes d’un appareil qui sera commercialisé après sa présentation officielle au CES avec le Galaxy Book Flex 2 et le Galaxy Book Ion 2.

Si la série «Flex» utilise un design convertible et que la série «Ion» mise sur la finesse et la légèreté, les «Cahiers» sont ordinateurs portables au design classique, la plus grande et la plus haute performance des nouveautés que Samsung a préparées pour commencer 2021.

C’est un ordinateur portable avec un écran standard de 15,6 pouces et résolution native FHD. Son design n’a pas beaucoup changé par rapport aux générations précédentes. Il est clairement inspiré du MacBook Pro d’Apple, même si nous voyons une nouvelle charnière, des lunettes réduites sur les côtés et une réduction de poids allant jusqu’à 1,8 kg.

La plus grande nouveauté concerne le matériel interne. Le Samsung Notebook Plus2 utilise Processeurs Intel Core de 11e génération (Tiger Lake H avec des modèles du Celeron au Core i7) avec la nouvelle génération de graphiques Intel Xe intégrés. En option, vous pouvez équiper des graphiques dédiés NVIDIA MX450.

Ils pourront équiper jusqu’à 16 Go de mémoire DDR4 et le stockage interne combine SSD PCIe avec disques durs. Il comprend un connecteur Gigabit Ethernet et prend en charge Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. Il comprend des ports USB de type C et de type A, une webcam, une sortie vidéo HDMI, un lecteur de carte mémoire SD, des haut-parleurs stéréo et un combiné microphone / casque.

Spécifications Samsung Notebook Plus2

écran

LCD 15,6 pouces

Résolution

FHD (1920 x 1080)

CPU

Intel Core Tiger Lake – Core i7, Core i5, Core i3, Celeron

GPU

Intel Iris Xe – NVIDIA MX450

Mémoire

Jusqu’à 16 Go de DDR4

Espace de rangement

SSD PCIe 128, 256 et 512 Go – Disques durs 1 To

Connectivité

Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 1 USB C, 1 USB 3.0, 1 USB 2.0, HDMI, MicroSD

Divers

Haut-parleurs stéréo 1,5 W, combo microphone / casque

Tambours

43 watts

Dimensions

359,2 x 241,3 x 18,8 mm

S. Opératif

Windows 10 Professionnel, Windows 10 Famille, Linux

Le Samsung Notebook Plus2 sera disponible dans des finitions grises et blanches. Pour mettre en avant son support logiciel depuis en plus de Windows 10 supportera officiellement Linux (nous ne savons pas quelle distribution). La société révélera les prix et la disponibilité au CES 2021 qui débutera dans quelques semaines.