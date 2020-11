Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture

Faites-vous partie de ceux qui aiment créer et gérer du travail? Samsung Notes deviendra votre meilleur allié, car il dispose de nouvelles fonctionnalités qui vous aideront à exploiter pleinement votre potentiel de production.

Synchronisation assurée entre les appareils

Lorsque vous écrivez vos idées dans Samsung Notes, elles peuvent être partagées de manière transparente, que vous utilisiez un Galaxy Note20 ou Note20 Ultra, une tablette ou un ordinateur portable. Vos notes sont automatiquement enregistrées et synchronisées via Samsung Cloud. Vous n’avez pas besoin d’appuyer sur le bouton Enregistrer pour activer la synchronisation. Vous pouvez rédiger et gérer vos notes en les synchronisant automatiquement sur tous vos appareils.

Édition et conversion de fichiers fluides

Vous pouvez facilement importer différents types de fichiers, y compris le format PDF, qui a été récemment ajouté à Samsung Notes. Ceux-ci peuvent être modifiés en ajoutant des notes, en insérant des images ou en enregistrant des audios. Vous pouvez également les exporter dans divers formats tels que le fichier Samsung Notes, PDF, Word, images, texte et PPT. L’édition et la conversion de fichiers simplifiées augmenteront votre productivité.

–Importation PDF

Ils peuvent être facilement modifiés lors d’une conférence ou d’un travail. Et vous n’avez pas besoin d’une application ou d’un programme distinct pour l’édition, car vous pouvez les ajouter à Samsung Notes et ajouter des notes avec le S Pen. De plus, la fonction de recherche de page vous mènera là où vous devez aller sans délai.

–Conversion Microsoft PPT

Désormais, vous pouvez également exporter des notes vers des fichiers PPT et des annotations manuscrites sur des diapositives. Les formats que vous pouvez exporter sont: fichiers Samsung Notes, PDF, Word, Image, fichiers texte. Récemment, la conversion PPT a été ajoutée. Lors de l’exportation de Samsung Notes vers des fichiers PPT, la note est convertie en type paysage, le texte est converti en texte et l’écriture manuscrite est convertie en image.

Organisation à toute épreuve

–Synchronisation de l’audio et des notes

Exprimez vos pensées et vos idées de manière ordonnée avec le marqueur audio qui gardera vos notes plus organisées en fournissant un enregistrement vocal synchronisé, ce qui se traduit par un gain de temps. Comment ça marche? Vous pouvez mieux organiser vos notes en synchronisant l’enregistrement vocal avec l’annotation. Pendant la lecture, mettez en évidence ce que vous avez écrit dans chaque section. De plus, lorsqu’une écriture manuscrite spécifique est sélectionnée, elle va directement à ce point.

–Nouveaux modèles à des fins différentes

Choisissez parmi 12 types de couvertures différents pour créer une liste de choses à faire ou de loisirs. Vous pouvez également ajouter vos propres modèles à l’aide d’images de votre galerie.

–Organisez vos notes

Il est désormais plus simple de pouvoir séparer les dossiers et les pages. Vous pouvez trouver les informations requises rapidement et efficacement. La structure de page vous permet de trouver rapidement quelque chose sans avoir à faire défiler, tandis que la structure de dossier vous donne la possibilité de gérer de grandes quantités d’annotations de manière organisée.

Structure de page: Auparavant, pour une note plus longue, vous deviez continuer à faire défiler pour aller à l’emplacement souhaité depuis le haut, mais maintenant grâce à la compatibilité de la structure de page du Galaxy Note20 et Note20 Ultra, il est possible d’aller à l’emplacement en un seul clic.

Structure des dossiers: elle est identique à celle de MS Windows.

Une plus grande variété de fonctions pour augmenter votre productivité

–Écriture lisible

Les ajustements pilotés par l’intelligence artificielle (IA) détectent la position des notes à la main et les alignent. De plus, vous pouvez redresser horizontalement l’écriture manuscrite et les dessins en sélectionnant la zone ou en utilisant l’alignement automatique. Grâce à cette fonctionnalité basée sur l’IA, tout aura l’air plus organisé.

–Textes du clavier et écriture manuscrite ensemble

L’intégration des deux est disponible. Vous pouvez ajouter une écriture manuscrite au texte et aux images saisis, ce qui vous permet de mettre en évidence des parties ou des surbrillances spécifiques. Cela vous permettra de créer des notes plus structurées.

Grâce au dernier exposant de la série Note, il devient plus facile d’éditer, d’écrire ou d’exécuter n’importe quelle tâche de ce type, avec une expérience meilleure, plus intuitive et fluide. Si vous êtes une personne qui n’arrive pas à se détacher de son téléphone, que ce soit pour étudier ou travailler, toutes ces fonctions vous permettront de profiter au maximum de votre Galaxy Note20 avec son fidèle outil, le S Pen.

Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture