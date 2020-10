Malgré les difficultés, Samsung électronique a réussi à améliorer ses revenus au point d’obtenir les meilleurs résultats en un trimestre de son histoire.

Entre la période de juillet à septembre 2020, ils ont généré 59 milliards de dollars de revenus et 11 milliards en Bénéfices. Cela peut être illogique lorsqu’une situation de crises diverses survient, mais il y a la main salvatrice, la situation économique de la planète elle-même.

Sanctions américaines sur Huawei ou l’ouverture d’économies clés, a rendu Samsung récurrent dans de nombreux secteurs, dont celui des smartphones. Point clé tant pour la vente de composants à d’autres entreprises que pour les terminaux haut de gamme produits par eux-mêmes.

Les gammes Note, Z Fold et Galaxy Z Flip s’adressent à un public très spécifique, leurs prix sont considérablement plus élevés, il n’est donc pas nécessaire de vendre un nombre aussi élevé d’appareils pour obtenir de plus grands avantages. Par exemple, le prix du Galaxy Z Fold 2 est d’environ 2 000 €, un prix bien supérieur à la moyenne de la gamme premium.

Crises haut de gamme et diplomatiques: les clés du succès

Samsung a différentes usines qui fabriquent pour d’autres entreprises, y compris celles en concurrence directe. Qu’il s’agisse d’écrans, de batteries, de souvenirs … pratiquement n’importe quel composant d’un smartphone, Samsung pourrait le fabriquer en masse et en Temps record, car il dispose d’infrastructures imbattables.

Quand les menaces de les sanctions par les États-Unis à Huawei, ils ont commencé à passer des commandes massives de composants de toute urgence pour continuer à fabriquer leurs appareils et ainsi contourner les restrictions.

Les commandes d’écrans ou de mémoires OLED seraient les composants que Samsung aurait reçu le plus pour fabriquer et distribuer. Pas seulement Huawei ou Manzana, également à d’autres marques et distributeurs à moindre potentiel.

Attaché à les dernières nouveautés des appareils de Samsung lui-même, lui a donné des avantages qui ont dépassé toutes les attentes en suivant les plus grands records de l’histoire, ce qui mérite d’être admiré dans la situation actuelle.

Bien que la société ait déjà signalé que les prévisions pour le prochain trimestre ils ne seront pas si optimistes en raison de la baisse de la demande de smartphones et des composants qu’il vend à d’autres marques, comme le rapporte The Verge.

L’un des terminaux les plus attendus qui verrait le jour en début d’année est le Samsung Galaxy S21, dont nous connaissons déjà quelques détails.

L’article Samsung obtient le revenu trimestriel le plus élevé de son histoire a été publié dans Explica.co.