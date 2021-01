Téléphones, montres intelligentes, haut-parleurs et gadgets de cuisine pour améliorer votre 2021.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Après une année très difficile pour tout le monde, AliExpress apporte des rabais intéressants dans votre magasin pour commencer une nouvelle année 2021 avec un meilleur visage et sans trop rayer la poche. Aujourd’hui, nous vous présentons 10 nouvelles offres technologiques pour améliorer votre maison et votre quotidien.

Nous voulons que vous ne dépensez pas trop en ce qui concerne renouveler votre télévision, votre mobile ou votre cuisine, nous vous proposons donc de belles opportunités pour aujourd’hui. N’oubliez pas que ces offres seront disponibles pour une durée réduite et avec un stock également limité.

Des offres AliExpress qui vous feront tomber amoureux

Samsung Galaxy A51: Le best-seller de Samsung en 2020 abaisse son prix et c’est maintenant l’une des meilleures opportunités que vous pouvez vous permettre. C’est un mobile avec 4 Go de RAM, 128 Go mémoire interne, processeur Exynos 9611, écran 6,5 pouces FHD + Super Amoled, 4000 mAh De batterie, NFC, prise jack 3,5 mm et quadruple caméra de 48 MP. Acheter sur AliExpress: Samsung Galaxy A51realme 7 Pro: La sensation de fin d’année est à prix réduit pour une durée limitée. Ce realme 7 Pro est livré avec de superbes fonctionnalités: processeur Snapdragon 720G haute performance, batterie 4500 mAh avec charge ultra rapide, 8 Go de RAM, 128 Go affichage de la mémoire de base 6,4 pouces FHD + Super Amoled, Caméra principale quadruple 64 MP, NFC, 5G et prise casque. Acheter sur AliExpress: realme 7 ProOppo A5 2020: Le petit d’Oppo a été l’un des meilleurs vendeurs du milieu de gamme tout au long de 2020 et il est maintenant sur le point de battre des records en début d’année. Nous parlons d’un smartphone avec une dalle HD + de 6,5 pouces, un processeur Snapdragon 665, 3 Go de RAM, 64 Go mémoire interne, caméra quad 12,2 MP, batterie 12,2 MP, 5000 mAh avec charge rapide, NFC et prise jack 3,5 mm d’écouteurs. Vous pouvez obtenir ce prix en profitant du coupon du magasin. Acheter sur AliExpress: Oppo A5 2020Samsung Galaxy Watch Active2: l’une des montres intelligentes les plus complètes réduit son prix et constitue désormais une meilleure opportunité d’achat. Nous sommes confrontés à une montre intelligente avec un écran plus grand de 1,2 ″ Super Amoled (360 x 360 pixels), Mémoire interne de 4 Go et 768 Mo de RAM. Il est revêtu de Gorilla Glass DX + haute résistance. Son système est Tizen 4 et l’alimentation interne est fournie par le processeur Exynos 9110. Il dispose d’une connectivité Bluetooth 5.0, GPS, WiFi b / g / n et NFC. Votre batterie résistera à une journée intensive d’exercice ou de travail. Samsung est une garantie sur les smartwatches. Acheter sur AliExpress: Samsung Galaxy Watch Active2JBL Tune 115BT: écouteurs intra-auriculaires tour de cou et avec connectivité Bluetooth. Ils ont un son amélioré grâce à la technologie Pure Bass Sound, qui accentue les basses et donne de la force à votre musique. En outre, son la batterie dure environ 8 heures, c’est donc mieux que de nombreuses autres options sur le marché en termes d’autonomie. Ils sont très légers, vous ne marcherez donc pas avec une gêne dans les oreilles. Ils s’adaptent parfaitement grâce à ses coussinets de remplacement de différentes tailles. Acheter sur AliExpress: JBL Tune 115BTCecotec Mambo: le robot de cuisine de la société espagnole atterrit dur et avec des prix en baisse. C’est une machine qui fera de vous un grand chef grâce à ses 30 fonctions, son énorme Cruche de 3,3 litres, son pouvoir calorifique ou son échelle intégrée. Vous cuisinerez des plats chauds, des purées ou des pâtes, entre autres, et vous pourrez préparer jusqu’à 4 élaborations en même temps. Un forfait pour un prix bien inférieur à ses équivalents sur le marché actuel. Acheter sur AliExpress: Cecotec MamboMoulinex ClickChef: et encore une fois, nous proposons un autre robot de cuisine, d’une entreprise bien connue qui a une expérience très large dans la cuisine de nos maisons. Ce n’est autre que le Moulinex ClickChef, un Robot 1400W puissance, 5 programmes automatisés, un Cruche de 3,6 litres, 32 fonctions et un livre de recettes complet inclus. Un excellent outil de cuisine pour préparer toutes sortes de préparations et préparations haut de gamme. Grâce au coupon du magasin, vous bénéficierez d’une succulente réduction. Acheter sur AliExpress: Moulinex ClickChefTéléviseur intelligent Samsung QLEDLa technologie QLED de Samsung prend d’assaut le marché, et c’est parce qu’elle offre des avantages OLED et une grande luminosité pour un prix beaucoup moins élevé que ses concurrents. Nous sommes confrontés à une réduction significative du nombre de téléviseurs intelligents Samsung entre 50 et 65 pouces, le tout avec une résolution 4K, intelligence artificielle, HDR et assistant vocal en commande. Installez toutes sortes d’applications et de jeux et profitez-en avec style pour un prix bien inférieur à celui d’hier. Acheter sur AliExpress: Samsung QLEDTéléviseur intelligent LG série 7: LG a rejoint la course pour le milieu de gamme des téléviseurs intelligents avec Résolution 4K. Ses modèles ont récolté un grand nombre au cours de cette dernière année 2020 et continueront de faire de bons chiffres en 2021. Les modèles proposés comprennent de 43 à 65 pouces, tous avec webOS intégré pour installer des applications et des jeux, assistant Google sur commande, grande puissance et qualité sonore, Connectivité Miracast, WiFi et Bluetooth faible consommation. Acheter sur AliExpress: LG Série 7Xiaomi Mi Scooter 1S: La firme Xiaomi s’est spécialisée dans la surprise du monde avec ses différents modèles de scooters électriques qu’elle lance chaque année. Cette version est l’une des plus puissantes et des moins chères que vous verrez sur le marché, et aujourd’hui pour beaucoup moins. Montez sur un puissant Moteur 300W, ce qui nous donne une vitesse maximale de jusqu’à 25 km / h, une batterie d’une autonomie de environ 30 km, et un corps en aluminium aérospatial que nous pouvons plier en quelques secondes. Son poids est 12,5 kg et ses roues mesurent 8,5 pouces type pneumatique. Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mi Scooter 1S

Suivez-nous car AliExpress a beaucoup plus d’offres préparées pour ce mois de janvier, de sorte que la pente devient beaucoup moins raide.