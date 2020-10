Pour l’instant ce n’est qu’une première rumeur, mais de nombreux médias sud-coréens affirment que Samsung étudie l’impact de la mesure prise par Apple, et que ses prochains téléphones pourraient ne pas inclure d’écouteurs ou de chargeur … A commencer par le Galaxy S21!

Écrit par Damián García

Ce n’est encore qu’une première rumeur, mais je ne sais pas pourquoi cette fois je le crois carrément … Apple a ouvert l’interdiction des téléphones mobiles sans chargeur et on se demandait déjà combien de temps il faudrait à Android pour suivre ceux de Cupertino avec cette décision controversée.

Cela semble très peu, car selon les informations recueillies par SamMobile, le géant sud-coréen Samsung étudierait la mesure, et il se peut que votre prochain Galaxy S21 et les suivants arrivent également sans chargeur ni casque inclus de l’usine dans leurs emballages de vente.

Et oui, nous en savons beaucoup sur le Samsung Galaxy S21, de sa conception possible aux premières fonctionnalités divulguées, mais à ce jour Il n’a pas été question de disponibilité ou si Samsung serait prêt à garder le chargeur rapide en standard depuis qu’Apple a continué à le charger dans sa gamme haute, à un prix assez élevé de pas moins de 55 euros (modèle 30W).

Savoir plus: L’iPhone 12 ouvre l’interdiction sur les téléphones portables qui seront vendus sans chargeur

Ce n’est qu’une rumeur répandue depuis la Corée du Sud, mais tout semble indiquer que Samsung étudie le mouvement d’Apple pour décider si ses prochains téléphones portables hautes performances incluent des écouteurs et un chargeur dans leurs emballages de vente … Et cela malgré le fait qu’ils aient ri! Apple et son iPhone 12!

Cela semble un peu ironique, car Samsung était l’un des fabricants qui a profité de la décision d’Apple pour les critiquer sarcastiquement en déclarant qu’ils incluent tous les accessoires de base de leurs mobiles, bien que l’idée de augmenter les marges en économisant le prix des écouteurs et du chargeur Sans impacter celui-ci sur les remises sur le smartphone lui-même, il est trop succulent pour au moins ne pas l’étudier sérieusement.

Ainsi, tout indique que Samsung évaluera l’impact et n’ont toujours pas de décision prise, même si en tout cas je Je ne crois toujours pas totalement les raisons environnementales et écologiques maniés par Apple, qui est également là et ils sont très importants, mais ils auraient signifié une économie sur les prix du nouvel iPhone 12.

Les médias sud-coréens disent que Samsung pourrait même retirez les écouteurs AKG et envoyez vos nouveaux téléphones uniquement avec le chargeur 25W et le câble USB-C, à commencer par un Galaxy S21 qui marquera dans les mois à venir la stratégie d’un géant désormais immergé en pleine succession.

Il existe déjà un précédent, en fait, et c’est Aux États-Unis, les mobiles Samsung n’incluent plus les écouteurs AKG avec connecteur USB-C depuis un certain temps, en particulier depuis la présentation du Galaxy Note20, et même pas le très cher Galaxy Z Fold2 les a inclus.

De Samsung, ils se sont précipités pour faire taire les critiques, oui, déclarant que pour les obtenir gratuitement, il suffit de contacter le service client, mais c’est une option que tout le monde ne connaît pas et Samsung économise beaucoup d’argent sur les écouteurs.

Quoi qu’il en soit, je me répète à partir de l’article dans lequel j’ai analysé la mesure prise par Apple, et c’est que je Je suis en faveur de ne pas inclure ces accessoires répétitif avec chaque smartphone, ce qui est en effet quelque chose de positif pour laisser une meilleure planète aux générations successives, mais que cette élimination devrait conduire à des économies tangibles pour les utilisateurs et pas seulement dans une augmentation des profits des fabricants… Il faudra attendre de voir ce que fait Samsung!

Savoir plus: Le mouvement attendu d’Apple avec ses écouteurs EarPods, et le (mauvais) précédent qu’il établira sur Android