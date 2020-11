Hormis les deux modèles qu’il a actuellement sur le marché, et qui seraient renouvelés courant 2021, Samsung prévoit de distribuer jusqu’à trois autres mobiles pliables. Ceux-ci seraient déjà en développement selon l’industrie coréenne. Et ils pourraient être moins chers que d’habitude pour une technologie d’affichage flexible.

Les mobiles pliables n’étaient pas nombreux en 2020, mais cela n’impliquait pas que nous avions le choix entre différents modèles. Et une marque se distingue par sa détermination à intégrer des écrans flexibles à son catalogue: Samsung. Il a réorganisé son premier pliable avec le Samsung Galaxy Z Fold 2 et a ajouté un nouveau modèle avec un facteur de forme différent, le Samsung Galaxy Z Flip. Le plus logique serait que le constructeur renouvelle les deux modèles courant 2021, mais les rumeurs prévoient une multiplication du pliage: jusqu’à cinq de ces mobiles pourraient présenter Samsung.

Galaxy Z Flip 2, Galaxy Fold 3 et jusqu’à trois autres pliages

On sait que le Samsung Galaxy S21 sera en avance sur son lancement habituel puisque le constructeur aurait prévu sa présentation pour janvier 2021. La gamme est au milieu du processus de fabrication. Et ce ne serait pas la seule famille de téléphones à avoir déjà un plan pour 2021 puisque Samsung aurait défini sa stratégie globale. Cette stratégie offrirait une plus grande couverture aux paravents pliants, à la fois dans les nouvelles itérations de ceux déjà présentés et dans les nouveautés.

Il y a plusieurs rumeurs selon lesquelles Ils anticipent la fin du Galaxy Note pour 2021Cela n’a pas été confirmé par Samsung (et ils ne semblent pas trop crédibles). Ni la prolifération des paravents pliants: comme prévu par le média coréen The Elec, et toujours citant des sources internes de l’industrie des composants, Samsung élargirait les modèles avec un paravent. Le Galaxy Fold 3 aurait un S Pen et le Samsung Galaxy S21 serait compatible avec ce stylet. Par conséquent, il ne serait pas déraisonnable pour Samsung de combler le vide de la Note avec un nouveau pliage, un peu plus accessible grâce à l’amélioration des composants et à moindre coût. Ou simplement Samsung envisagerait de créer une gamme de pliage afin d’offrir différentes possibilités à l’acheteur.

L’Elec anticipe une amélioration notable des prochains Galaxy Fold et Galaxy Z Flip: les nouveaux modèles ils fuiraient le sentiment “ expérimental ” qui jusqu’à présent ont ce type d’appareil. Samsung aurait développé un protecteur de verre plus solide, il aurait également amélioré d’autres détails clés, tels que les mécanismes de pliage. D’où la vulgarisation du pliage dans le catalogue Samsung: 2021 pourrait être l’année où l’on voit un écran mobile flexible sans prix exorbitant.

Via | L’Elec

Partager Samsung prépare jusqu’à cinq téléphones portables pliables pour 2021, selon The Elec