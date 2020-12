Il y a quelques mois à peine, lors de la célébration de l’IFA 2020, Samsung a présenté pour la première fois le nouveau Galaxy Book Flex2 5G, l’un des premiers ordinateurs personnels équipés pour les nouvelles connexions réseau certifiées EVO / Projet Athena et les nouveaux processeurs Intel Tiger Lake, avec lesquels il sera le portable convertible 2-en-1 le plus puissant présenté par la marque à ce jour.

Bien que le format entièrement numérique de ce salon nous ait laissé la grande absence d’images de cet appareil, c’est finalement Samsung lui-même qui a partagé deux vidéos pleines de détails qui nous laissent une vision complète de ce nouvel appareil.

Spécifications Galaxy Book Flex2 5G

Système opératif

Windows 10 Famille ou Windows 10 Professionnel

écran

QLED avec écran tactile de 13,3 pouces ou 15,6 pouces

Résolution

FullHD (1920 × 1080 pixels)

Processeur

Intel Core i5 ou i7 de 11e génération

Carte graphique

Intel Iris Xe

Mémoire

Jusqu’à 16 Go (LPDDR4x)

Espace de rangement

Jusqu’à 512 Go de SSD (NVMe)

Appareils photo

·Avant: 720 pixels

·Arrière: 13 mégapixels

l’audio

Deux haut-parleurs 5W

Connectivité

5G (Sub6) LTE, Wi-Fi 6 (Gig +), 802.11ax (2 × 2), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4, USB-C, USB 3.0, HDMI, prise casque / microphone 3,5 mm , Emplacements UFS, microSD et SIM

Tambours

69,7 Wh

Dimensions

304,9 x 202,3 x 13,9 mm

Poids

1,26 kilogrammes

Construit sur un châssis fin et léger, cet ordinateur disposera d’un système de charnière à 360 degrés pour faire pivoter l’écran et obtenir les modes ordinateur portable et tablette grâce à la présence de un écran multi-touch qui, comme nous l’avons vu avec les modèles précédents de sa famille, comprendra à nouveau un stylet S-Pen avec entrée sensible à la pression.

Ainsi, aux détails déjà avancés au départ, nous ajoutons maintenant la confirmation d’un système à double haut-parleur soutenu par les technologies d’amélioration du son AKG et Smart Amp. En plus de deux caméras pour la capture d’image des deux profils informatiques.

Malheureusement, nous n’avons toujours pas de détails sur le prix de vente éventuel et la date de disponibilité du nouveau Galaxy Book Flex2 5G, nous devrons donc attendre à nouveau le retour de l’entreprise pour partager de nouvelles avancées. Cela dit, ces cabriolets devraient arriver au cours du premier semestre.