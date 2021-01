La prochaine étape de l’évolution des téléphones mobiles sera de cacher la caméra avant derrière l’écran. On ne parle pas d’une encoche en haut ou de la perforation que l’on a déjà l’habitude de voir mais de cacher littéralement la caméra derrière le panneau. ZTE l’a déjà mis en circulation avec son Axon 20 Pro, avec un petit “truc” et même Samsung a déjà son brevet disponible pour pousser cette astuce un peu plus loin.

En fait, les Coréens ont déjà présenté leur écran dans la société même s’il nous en reste encore un peu à voir à bord d’un de leurs téléphones portables. Samsung a préféré utiliser un ordinateur portable comme véhicule d’atterrissage de sa nouvelle technologie avec la promesse que nous l’aurons bientôt dans le domaine mobile. L’ordinateur portable n’est autre que le Samsung Blade Bezel avec écran OLED.

Samsung Blade Bezel, un ordinateur portable avec teaser

Pour l’instant, l’ordinateur portable est caché dans les coulisses car ce que Samsung a fait est de présenter un teaser, une vidéo promotionnelle de ce qui est à venir et c’est dans cette vidéo que on voit la première caméra derrière l’écran Samsung. Et il est caché derrière un petit panneau transparent qui cache le capteur et laisse entrer suffisamment de lumière pour pouvoir capturer des images.

On ignore pour l’instant si ce système utilisé dans le Blade Bezel est celui breveté par le constructeur coréen. Autrement dit, un système avec un petit écran mobile qui glisse vers le bas lorsque nous utilisons la caméra et revient à sa position lorsqu’il est déconnecté. Un petit écran qui, une fois en place, est incorporé à l’image du reste du panneau le rendant pratiquement invisible.

En théorie, selon la vidéo promotionnelle, Samsung pourra passer de 85% de l’avant de leurs ordinateurs portables à 90%, qui devrait se traduire de la même manière pour vos téléphones portables une fois que la caméra derrière l’écran saute de la division. En attendant, il ne nous reste plus qu’à attendre que l’ordinateur portable voie enfin la lumière pour savoir à quel point cet appareil photo est efficace, et à attendre que Samsung annonce l’arrivée de cet appareil photo sur ses téléphones portables.

