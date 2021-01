Samsung présente son cockpit numérique pour les voitures

Le secteur de la technologie a le regard fixé sur le secteur de l’automobile, et des projets comme celui-ci de Samsung sont un échantillon de tout ce qu’ils peuvent y apporter. Et c’est que depuis que les premières unités de contrôle électroniques ont commencé à atteindre les voitures, le volume de puces (et, bien sûr, des fonctions qu’elles contrôlent) n’a cessé de grandir depuis des décennies. Le zénith de cela, bien sûr, est la voiture autonome, quelque chose qui, il y a quelques années, semblait très lointain, mais que nous pouvons déjà donner aujourd’hui comme un jalon pratiquement atteint.

Dans ces années, les entreprises technologiques ont abordé le monde de l’automobile de manière très différente. Ainsi, nous avons des exemples comme Apple, qui travaillerait avec Hyundai, d’autres comme Sony, qui pour le moment travailleraient seuls sur sa Vision S. Ensuite, nous avons des cas comme Google, qui travaille sur Waymo depuis des années ou, Bien sûr, Tesla, qui est une entreprise du secteur automobile mais née à l’ère du numérique et qui l’a dans les profondeurs de son ADN, au point qu’elle pourrait presque être considérée comme technologique aussi.

Cependant, une autre approche très intéressante, et que Samsung semble mettre en œuvre, est concevoir des technologies qui, une fois arrivées à maturité, peuvent être utilisées par les constructeurs pour leurs véhicules. Un exemple clair en est le Samsung Digital Cockpit, une proposition plus qu’intéressante pour le tableau de bord des voitures qui choisissent de l’intégrer, et qui réinvente complètement la manière dont le conducteur (ou simplement l’utilisateur, dans le cas des véhicules) autonome) est informé et interagit avec le véhicule.

Initialement présenté au CES 2018, le Samsung Digital Cockpit a considérablement évolué ces années, et la dernière nouveauté à cet égard se trouve dans la revue 2021 de ce projet dans laquelle la première chose qui retient notre attention est son immense écran QLED de 49 pouces (pas le seul écran du système) accompagné d’un système de son surround , qui permettent au cockpit d’être utilisé à toutes sortes de fins.

Et ici nous trouvons une nouveauté intéressante par rapport aux versions des années précédentes. Dans Samsung Digital Cockpit 2021, les éléments et fonctions ont été redéfinis, afin de être en mesure de convertir l’intérieur du véhicule qui l’intègre en bureau mobile. À cette fin, bien sûr, il dispose d’une connectivité 5G et est également équipé de caméras qui peuvent être utilisées à la fois pour faire des enregistrements (qui peuvent être édités dans le véhicule lui-même) et pour organiser des vidéoconférences. Mais, bien sûr, tout ne sera pas du travail. À cette fin, le cockpit numérique Samsung dispose également de fonctions de divertissement et de connectivité qui permettront à la fois au conducteur de profiter du contenu et même de jouer.

Un autre aspect très intéressant de ce projet Samsung est que intègre une version personnalisée de Samsung Health qui utilise divers éléments pour surveiller les conditions des passagers. Alors oui, par exemple, il détecte que le niveau de stress a augmenté, il va modifier l’éclairage, la musique et même les arômes, pour offrir un environnement plus propice à la détente. De plus, il surveille également le mouvement des paupières et les habitudes de sommeil du conducteur pour s’assurer qu’il reste éveillé pendant la conduite du véhicule.

Il est évident qu’avec ce projet, Samsung vise à redéfinir non seulement les conditions dans lesquelles nous conduisons, mais aussi les activités que nous réalisons dans la voiture. Et, avec ce nombre et cette diversité de fonctions, il est logique de penser à des usages autres que les voyages. D’un espace de détente et de loisirs personnels à un bureau mobile, avec une proposition aussi intéressante que celle de Samsung, les usages de la voiture se développent de manière exponentielle.