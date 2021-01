Éditorial: eSports / Facebook / Twitter / Couverture

Wonder League est un projet centré à 100% sur l’esport féminin, les principaux points étant la compétition et un podcast. Ce nouveau pari a une production avec et pour les femmes, afin de fournir un espace sûr et compétitif pour tous.

Pendant 8 semaines, les équipes féminines s’affronteront lundi et mercredi à 21h00 pour être sacrées champions de cette première version de la “Wonder League”, la nouvelle ligue nationale féminine League of Legends, avec des acteurs et des rapporteurs. Toutes les parties intéressées peuvent s’inscrire du 18 au 28 janvier, avec une inscription gratuite pour les équipes et vous pouvez consulter plus d’informations sur le tournoi ici.

Margarita «Laruchan» Huenuil, accueillera le podcast qui se tiendra le vendredi à 21h00 (CL), dans lequel il aura un invité spécial chaque semaine, pour parler d’esport et de divertissement numérique. En outre, des tirages au sort auront lieu chaque semaine qui seront annoncés à partir de la Wonder League Instagram et seront tirés au sort pendant le programme.

Avec le caractère ambitieux de ce projet, les grandes marques ont également voulu accompagner l’initiative qui est parrainée par des jeux de renom tels que Samsung, Logitech G et MSI.

Camila «Camilit4» González, directeur de projet, a commenté l’initiative:

“C’est un espace nouveau et innovant créé pour faire croître l’esport au Chili, favoriser la croissance de la scène compétitive et accueillir différentes zones du monde des jeux vidéo avec l’espace et l’importance qu’ils méritent, nous ne voulons pas aborder un simple tournoi, sinon un tournoi dédié à 100% à la promotion des équipes féminines avec un podcast diversifié et divertissant réalisé avec le dévouement et l’importance que chaque invité que nous aurons mérite “

Bien que ce ne soit pas la seule chose, puisqu’il a ajouté qu’il avait de grandes attentes à propos de Wonder League «Nous voulons que ce projet soit répliqué et étendu au fil du temps, avec de nouvelles versions, de nouveaux jeux et de nouvelles surprises, et je suis sûr que c’est la fin de tout. équipe géante ce qui se cache derrière ce grand projet “

Le 23 janvier, elles se produiront dans un showmatch entre deux des plus grandes équipes féminines du pays: Rebirth Esports et Edelweiss à 21h00, de la chaîne officielle de la ligue: https://www.twitch.tv/wonderleaguecl

