Avec quelques rumeurs et fuites qui nous ont déjà montré tous les secrets du Galaxy S21, il semble que le seul inconnu que Samsung ait conservé était la date de lancement et la présentation officielle de sa nouvelle famille de ses produits phares. Cependant, il semble que les premières rumeurs qui pointaient vers le premier semestre de l’année prochaine étaient bien engagées.

Et c’est que comme ils l’ont partagé d’Android Authority, il semble qu’un magasin officiel Samsung en Inde aurait pu accidentellement partager la date finale de présentation et de vente de ces smartphones, avec un événement numérique qui aurait lieu le 14 janvier, pour seulement deux semaines plus tard, du 29 janvier, commencez à remplir les étagères numériques et physiques des magasins du monde entier.

Ce serait la première fois que Samsung quitte les dates récurrentes de ses événements Unpacked ou du salon Mobile World Congress de Barcelone. Cependant, il convient de noter que cette date coïnciderait avec le salon CES 2021 également avancé, déjà daté du 11 au, surprise, 14 janvier.

Spécifications Samsung Galaxy S21

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Système opératif

Android 11 Android 11 Android 11

écran

Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec des taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec des taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz Écran AMOLED 2X dynamique de 6,8 pouces avec des taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

Résolution

3200 x 1440 pixels avec HDR10 + 3200 x 1440 pixels avec HDR10 + 3200 x 1440 pixels avec HDR10 +

Processeur

Snapdragon 888 ou Exynos 2100 Snapdragon 888 ou Exynos 2100 Snapdragon 888 ou Exynos 2100

Mémoire

8 Go de RAM Jusqu’à 12 Go de RAM Jusqu’à 16 Go de RAM

Espace de rangement

Stockage de 128 Go Jusqu’à 256 Go de stockage Jusqu’à 512 Go de stockage

Caméra frontale

20 MP 20 MP40 MP

Caméra arrière

Configuration quadruple:

·12 MP principal

·Téléobjectif 64 MP

·Configuration Quad grand angle 12 MP:

·12 MP principal

·Téléobjectif 64 MP

·Grand angle 12 MP

·Configuration quintuple de profondeur 3D de 0,3 MP:

·108 MP principal

·Téléobjectif 10 MP

·Téléobjectif 10 MP

·Grand angle 12 MP

·Profondeur 3D de 0,3 MP

Connectivité

Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, Dual-SIM, USB-C Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, Dual-SIM, USB-C Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, double SIM, USB-C

Tambours

4000 mAh avec charge rapide 4800 mAh avec charge rapide 30 W 5000 mAh avec charge rapide 30 W

Autres

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, certification IP68 Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, certification IP68 Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, certification IP68

Prix

Entre 849 $ et 899 $ Entre 1049 $ et 1099 $ Entre 1249 $ et 1299 $

Ainsi, la dernière grosse surprise et inconnue se soustraire au prix du Galaxy S21, qui, on le voit, pourrait même répéter les chiffres de ses prédécesseurs.

Certaines sources ont dit que sacrifier la qualité des finitions dans le modèle standard, qui sera construit en plastique et en métal au lieu de verre et de métal, comme le Galaxy S20 5G, mais ce n’est pas confirmé. Bien qu’une autre option possible serait que l’entreprise ait ajusté les coûts d’approvisionnement en réduire les coûts associés à la production de leurs nouveaux smartphones, ou simplement en choisissant de baisser le prix du Galaxy S21 pour rivaliser avec les derniers téléphones Apple, accepter une marge de revenu inférieure.

En fait, d’autres ont déjà avancé que Samsung imiterait efficacement Apple, malheureusement dans l’un des aspects que les utilisateurs apprécient le moins. Et c’est que tout indique qu’une partie de cette réduction proviendrait de l’adaptateur de charge et d’autres accessoires courants du téléphone tels que des écouteurs, qui peuvent ne pas être inclus dans la boîte du même.