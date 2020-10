Apple a donné une grande surprise à ses utilisateurs avec son dernier iPhone 12. Ceux de Cupertino ont réussi à faire un appareil haut de gamme très bien préparé, mais le contenu de la boîte a été l’une des grandes surprises et pas pour le mieux. Et, comme vous le savez, l’appareil Il arrivera sans chargeur ni casque dans la boîte, une mesure que Samsung envisage également.

Adieu les chargeurs mobiles Samsung

Le monde de l’électronique change beaucoup. De plus en plus d’entreprises misent sur les formats universels, ce qui explique l’essor du connecteur USB dans tous ou presque tous les appareils. Ce que beaucoup se souviennent comme le port essentiel du premier MP3 ou des premiers mémoires portables a été transféré non seulement vers les ordinateurs, mais aussi vers le monde des smartphones. Mais sa fiabilité et son universalité ont fait que même d’autres industries se sont adaptées et nous avons vu des barrettes d’alimentation ou des prises avec un port USB afin que vous puissiez oublier le chargeur.

Mais certaines sociétés d’électronique ont opté pour cette initiative: «oublier» le chargeur. Il y a quelques années, nous l’avons vu dans la gamme de consoles portables Nintendo New 3DS XL, qui ne disposait pas de chargeur car elle était compatible avec les versions précédentes que les autres consoles avaient. Nous avons vu cela avec Apple comme nous l’avons mentionné au début de l’article, mais maintenant Samsung pourrait continuer sur la même voie.

Selon Sammobile Les prochains mobiles Samsung viendront sans le chargeur ni les écouteurs à l’intérieur. Oui, exactement comme la pomme mordue, même s’il est quelque peu ironique de retrouver cette décision maintenant compte tenu du fait qu’elle a été l’une des entreprises à avoir foiré Apple pour une décision prise en faveur de l’écologie et de la réduction des matières nocives pour la planète. Mais vous devez également avoir une chose et c’est que les utilisateurs Les Note 20 n’ont pas leurs écouteurs USB dans la boîte, mais ils peuvent les recevoir gratuitement s’ils contactent le support technique.

Achetez la version la plus puissante du chargeur

Les chargeurs ont été l’un des points sur lesquels de nombreux fabricants de smartphones se sont concentrés. Et est-ce que la charge rapide a dépassé l’induction en vitesse jusqu’à ce qu’un mobile soit chargé à 100% en 30 minutes ou moins. Le mauvais de ça Samsung a pris cette décision, c’est que vous n’aurez pas de chargeur ou d’écouteurs dans la boîte, Dans le cas où vous le décidez, mais vous aurez la possibilité d’en obtenir un meilleur que celui qui est venu par défaut dans le pack. Et c’est que le chargeur que vous pouvez acheter auprès de la société atteint 45w, soit 20 de plus que celui inclus dans la boîte.