Une nouvelle application facilite le partage de contenu en privé entre les appareils Samsung Galaxy: Partage privé. L’application vous permet de partager des images, des vidéos, des sons ou des textes en toute sécurité; pouvoir limiter le temps que sa visualisation sera disponible.

Il existe une multitude de façons d’envoyer des fichiers vers un autre téléphone, qu’il s’agisse d’images, de vidéos ou de textes. En général, nous utilisons généralement des applications de messagerie, un moyen pratique de partager n’importe quel contenu. Cependant, tous n’offrent pas la même confidentialité et la même sécurité pour les données, vous pourriez donc avoir besoin d’un outil qui assure leur disparition et que celles-ci ne sont pas transmises. Si vous avez un Samsung Galaxy, cet outil peut être un partage privé.

Le partage privé permet de partager du contenu en limitant son affichage

L’idée derrière Private Share est ce que l’application revendique en son nom: activer le partage de données avec une confidentialité maximale. Et c’est une prémisse qui est strictement respectée puisqu’elle évite non seulement de supprimer ce qui est reçu de l’application, mais celui qui l’envoie peut strictement limiter le temps pendant lequel ce qu’il partage restera actif.

Le partage privé est intégré aux options de sécurité et de confidentialité de One UI offrant les qualités suivantes:

Partage de fichiers sécurisé. Ce qui est partagé ne peut pas quitter le partage privé et est destiné uniquement à la personne qui le reçoit. Le contenu ne peut pas être redistribué.

Impossible de prendre des captures d’écran. Le partage privé empêche l’utilisation des captures afin qu’il n’y ait aucune trace de ce qui a été reçu. Il sera toujours possible de prendre une photo de l’écran avec un autre appareil, mais c’est déjà un peu plus compliqué.

La durée de vie du contenu peut être limitée. Que vous ne voulez que ça dure une minute? Une fois que le destinataire l’ouvre, il aura le temps de le consulter, quel que soit le type de fichier. L’heure peut être ajustée dans les options de partage privé.

Enregistrement de tout ce qui est partagé et des personnes avec lesquelles les fichiers sont échangés. Vous pouvez vérifier quand un fichier a été partagé et avec qui: Private Share conserve un journal d’utilisation complet.

Pour accéder au service, vous devez d’abord installer le partage privé: s’il n’est pas déjà disponible sur votre Samsung Galaxy, vous pouvez le trouver dans le Galaxy Store. Après l’installation Le partage privé est disponible dans les options de confidentialité, dans les paramètres One UI. Il est possible de transférer un raccourci vers les applications afin de faciliter l’accès à l’application.

Le partage privé est un excellent moyen de limiter ce que vous partagez. Il est remarquablement privé et sécurisé, le tout au prix d’une certaine limitation puisque uniquement disponible pour Samsung Galaxy. Et il y a un détail qui retient notre attention: malgré la sécurité de l’application, elle n’a pas de contrôle d’accès. Ni empreinte digitale ni épingle.

Partagez Samsung Private Share, l’application pour partager des fichiers en privé et en toute sécurité