Les experts ont déclaré que l’iPhone 12 allait balayer les utilisateurs d’Android, et en fait dans l’une de ces décisions controversées qui Manzana il aime boire la vérité est que donne sûrement le ton pour l’avenir de l’industrie envoyer leurs nouveaux mobiles sans chargeur ni casque, une mesure que Samsung étudie déjà avec l’écologie comme preuve et le compte de revenus comme incitatif.

Que ce soit un succès ou non, qui sera dicté par le temps et les utilisateurs, il semble que les quatre saveurs de l’iPhone 12 auront beaucoup de travail pour aider ceux de Cupertino, qui Ils devront retrouver la première position sur le marché mobile aux États-Unis que Samsung leur a prise pour la première fois au cours des trois dernières années.

Et c’est que oui les amis, c’était au deuxième trimestre de 2017 quand on a vu pour la dernière fois Samsung, premier fabricant de téléphones portables aux États-Unis, un jalon que les Sud-Coréens n’avaient pas pu répéter mais que selon le Korea Herald atteint à nouveau au troisième trimestre 2020, confirmant la nouvelle des téléphones portables pliables avait en partie aidé Samsung à vendre 50% de smartphones en plus en pleine crise du secteur.

Samsung et Apple mangent plus de 60% de la tarte américaine, avec un léger avantage pour Samsung au T3-2020

Il semble que les chiffres accompagnent Samsung dans ce 2020, une année différente qui a vu la plus grosse bosse du marché du mobile ces 14 dernières années, mais qui a permis au géant sud-coréen de regagner la pointe du marché avec le Galaxy Z Fold2, un pliage qui ne ressemble plus à un prototype, et accessoirement récupérer le numéro un mondial désormais disputé que Huawei et Xiaomi se cachent déjà.

De manière concrète aux Etats Unis, qui est ce qui nous a amenés ici et est la maison d’Apple, Samsung a également réussi à revenir sur la première marche du podium avec 33,7% de part de marché par les 30,2% que retiennent ceux de Cupertino, que oui Ils ont déjà l’iPhone 12 pour secouer leurs fans pour la fin de l’année et multipliez vos ventes.

L’analyse de la stratégie confirme LG en tant que troisième occupant du “ top ” nord-américain, avec une part de 14,7% que la deuxième marque sud-coréenne n’atteint sur aucun autre marché de la planète à l’exception de son pays d’origine.

Sur le marché américain, il semble que cette fois, ils ont été Les nouveaux smartphones abordables et de taille moyenne de Samsung qui ont mené cette hausse, bien que les analystes affirment qu’en effet le Galaxy Note20 Ultra et le Galaxy Z Fold2 ont aidé grandement à Samsung avec sa notoriété médiatique et ses chiffres de vente.

Évidemment la compétition s’intensifiera pour la fin de l’année, avec la campagne de Noël en gestation et l’iPhone 12 retardé déjà à l’aise sur le marché et faire plaisir à des milliers de fans d’Apple, qui, comme toujours, ont fait la queue même en période de pandémie pour être le premier à publier une nouvelle version.

Les difficultés de Huawei ouvrent également la voie, et ils viennent également des États-Unis, nous verrons donc si l’administration Biden change de politique et la firme de Shenzhen veut rattraper le retard en revenant à la certification Google Play pour prendre d’assaut le trône Android avec toute la loi … Pour l’instant, félicitations à Samsung et voyez comment ce 2020 se termine!

