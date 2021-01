Android 11 arrive enfin sur le Galaxy S10. Cette fois, sans bug.

Écrit par Christian Collado sur Samsung Galaxy S10

Samsung a eu quelques problèmes avec la mise à jour vers Android 11 pour le Galaxy S10, mais ils ont maintenant été corrigés. Par conséquent, si vous possédez l’un des modèles de la série S10, comme le Galaxy S10 + ou le Galaxy S10e, vous pouvez désormais profiter des dernières actualités du système d’exploitation de Google sur votre mobile.

Apparemment, les problèmes présents dans la première version d’Android 11 pour le Galaxy S10 ont affecté le caméra, et a causé certains cas de surchauffe des appareils. Par conséquent, Samsung a décidé suspendre temporairement le déploiement de l’OTA jusqu’à ce que ces défaillances aient été corrigées.

Maintenant, Tout est de retour à la normale, et ceux qui ont un S10, S10 + ou S10e, Ils peuvent déjà tester l’actualité d’Android 11 et One UI 3.0 sur leurs mobiles sans crainte d’échecs présent lors de la livraison précédente.

Android 11 est déjà en route (à nouveau) vers le Galaxy S10

Samsung a publié le firmware sous le code G975FXXU9EUA4, et tout indique que États-Unis et Suisse Ce sont les premiers pays dans lesquels la mise à jour a été déployée.

On espère qu’au fil des jours, la mise à jour J’ai fini par atteindre tous les pays, et que n’importe qui possède l’un des modèles peut mettre à jour ses appareils le plus tôt possible. Pour ce faire, il vous suffit d’accéder aux paramètres système et vérifier les mises à jour disponibles.