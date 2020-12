Le 13 octobre, quand Manzana a présenté l’iPhone 12 et a confirmé l’absence du chargeur, Samsung n’a pas manqué l’occasion de narguer votre rival grâce à diverses publicités publiées sur les réseaux sociaux. Le message qu’ils voulaient transmettre était clair: les smartphones de la famille Galaxy incluent le chargeur. Eh bien, il semble que le fabricant sud-coréen a commencé à supprimer cette publicité, selon 9to5Google.

Selon le support susmentionné, Samsung a déjà supprimé l’annonce moqueuse publiée par son profil Facebook officiel. «Votre Galaxy vous offre ce que vous recherchez. Des bases comme le chargeur, au meilleur appareil photo, aux performances, à la mémoire et même à un écran 120 Hz sur un smartphone», lit-on dans le message partagé le 13 octobre. De toute évidence, l’entreprise a fait cette démarche tranquillement sans préciser les raisons. Mais vous n’avez pas besoin d’expliquer pourquoi.

Au cours des derniers mois, divers rapports prévoyaient que le Galaxy S21 n’inclura pas non plus de chargeur, étant le premier terminal de la marque à oublier de l’offrir. Sammobile a été le premier à le signaler en octobre, quelques semaines après la keynote d’Apple. Plus tard, en décembre, le média brésilien Tecnoblog a annoncé que la boîte de l’appareil se passerait à la fois du chargeur et des écouteurs.

Annonce supprimée par Samsung

Si cela se produit, Samsung suivrait non seulement les traces controversées d’Apple, mais aussi Je ferais un fou de la campagne de moquerie cela a commencé en octobre. Sera le 14 janvier 2021 lorsque Samsung célébrera la prochaine édition de Samsung Unpacked, un événement qui aura sûrement la présentation du Galaxy S21, entre autres appareils. Ce jour-là, nous saurons également si, en effet, le chargeur dit au revoir à la boîte du nouveau Galaxy.

Les raisons d’Apple pour retirer le chargeur

Quand Apple a confirmé l’absence du chargeur dans la boîte de l’iPhone 12, l’avalanche de critiques a été immédiate. Cependant, l’entreprise a justifié sa décision: tout est pour l’environnement. En n’incluant pas l’accessoire, ils ont pu réduire la taille de la boîte, ce qui signifie une plus grande utilisation des matériaux utilisés dans sa fabrication. De plus, ils réduiront plus de 2 millions de tonnes métriques d’émissions de carbone par an. Il sera intéressant de voir si Samsung suit la même ligne lorsqu’il est interrogé.

