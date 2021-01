Chaque fois qu’un composant est supprimé d’un téléphone mobile Lors d’un saut de génération, la controverse surgit car tous ces changements ne sont pas également justifiés. Cela s’est produit lorsque les microSD ont commencé à disparaître, lorsque la même chose s’est produite avec les connecteurs de casque et, bien sûr, cela se répète maintenant avec la décision de ne pas mettre de chargeurs dans les boîtes.

Apple a commencé avec le dernier iPhone 12 faisant appel à l’environnement pour éviter les accessoires en double, Xiaomi a suivi avec le Mi 11 et son chargeur inclus et non inclus, et a continué avec le Samsung Galaxy S21. Bien que Samsung ait déjà clairement indiqué que, du moins en ce qui les concerne, Ce n’est que le début.

Le premier d’une transition complète

Cela avait ruminé entre les rumeurs et les fuites et cela a finalement été confirmé lors de la présentation. La famille Galaxy S21 de Samsung devient la première du fabricant sud-coréen à ne pas inclure ni le chargeur ni les écouteurs dans la boîte. Souviens-toi que Jusqu’à la dernière génération, le Galaxy S incluait des écouteurs calibrés par AKG que maintenant nous devrons acheter séparément, comme le chargeur.

La raison invoquée par la firme orientale est qu’ainsi les boîtes de ses téléphones portables peuvent être beaucoup plus petites et, par conséquent, elles aident à dépenser moins de matériaux d’emballage et à réduire le nombre de transports. Finalement, moins de déchets générés et moins d’impact environnemental. Tout cela basé, bien sûr, sur le fait que les utilisateurs ont chez eux des chargeurs que nous pouvons réutiliser. Bien que le câble inclus dans les boîtes (celui-ci soit) soit un USB C vers USB C, et les chargeurs USB C ne sont pas abondants. Du moins pour le moment.

Il y avait certaines craintes que cette décision ne soit pas ponctuelle mais un plan à plus long terme, et c’est Samsung lui-même qui a confirmé qu’elle le serait. La multinationale basée en Corée du Sud a indiqué sur son site Internet que Le Galaxy S21 sera le premier d’une transition dans tout son catalogue, et que bientôt nous n’aurons ni chargeur ni casque dans leurs téléphones portables.

«Nous avons constaté que de plus en plus d’utilisateurs de Galaxy réutilisent les accessoires dont ils disposent déjà et font des choix durables dans leur vie quotidienne pour promouvoir de meilleures habitudes de recyclage. Pour soutenir notre communauté Galaxy dans ce voyage, nous sommes en train de retirer la fiche du chargeur et les écouteurs de notre dernière gamme de smartphones Galaxy. […] Nous croyons que la suppression progressive des prises de chargeur et des écouteurs de l’emballage de nos appareils In the box peut aider à résoudre les problèmes de consommation durable et à éliminer toute pression que les consommateurs peuvent ressentir pour recevoir en permanence des accessoires de charge inutiles avec de nouveaux téléphones.

Ainsi, les Galaxy S21 ont été les premiers mais d’autres vont arriver. Le chargeur Galaxy finira par être un accessoire à acheter séparément, tout comme vos écouteurs. Nous verrons dans un proche avenir sur quelles gammes elle affecte, si ce ne sera que pour les appareils haut de gamme ou si nous finirons par la voir appliquée à l’ensemble de son catalogue, quel que soit le prix d’achat.

Remarque: nous avons contacté Samsung Espagne pour confirmer si ce mouvement sera mondial ou dépendra de marchés spécifiques. Nous attendons votre réponse.

Plus d’informations | Samsung

Partager Samsung supprimera le chargeur et les écouteurs de ses prochains téléphones, pas seulement dans le Galaxy S21