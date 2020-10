Il semble que l’engagement en faveur de l’innovation a conduit à un revenu record de Samsung au milieu de la crise du marché mobile, alors que les Sud-Coréens croissent de près de 50% avec une accélération du repli.

Écrit par Damián García

Dans Samsung l’innovation n’est pas négociée. Le géant sud-coréen vit des moments turbulents, plongé dans la succession de Lee Kun-hee, mais au moins sur le marché du mobile il a encore des raisons de se réjouir car il semble que votre pari sur les mobiles pliables cela fonctionne dans une industrie avide de grandes nouvelles.

Android Central nous l’a dit, confirmant que Samsung a enregistré un chiffre d’affaires record au troisième trimestre de 2020, et cela malgré le premier succès sur le marché des smartphones en 15 ans dans un cours qui restera dans l’histoire comme le plus étrange que nous ayons connu.

Vos ventes de téléphones portables a augmenté d’environ 50% entre juillet et septembre, en partie parrainé par la forte demande pour le dernier pliage de la société, le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Fold2, bien que Samsung ait déjà mis le bandage avant la blessure en déclarant que s’attendent à une baisse de leurs résultats pour le quatrième trimestre en raison de la «concurrence intense» et de la baisse de la demande de puces mémoire.

Les résultats sont remarquables pour un géant comme Samsung, car en pleine contraction du marché, les Sud-Coréens se permettent entrer 59,1 milliards de dollars au cours du trimestre, avec une croissance de 59% d’une année sur l’autre du bénéfice d’exploitation, avec un chiffre stratosphérique de 10 890 millions de dollars.

Ces résultats sont soutenus grâce à croissance des ventes de sa division mobile et les produits électroniques grand public, ainsi qu’une amélioration de la gestion flexible de sa chaîne d’approvisionnement.

Plus précisément, la hausse des ventes de smartphones est environ 50% d’une année sur l’autre, avec des modèles tels que le Galaxy Note20 et le Galaxy Z Fold2 qui réussissent à l’échelle mondiale et les ventes de modèles sur le marché de masse en des nombres records en Inde, un domaine sur lequel Xiaomi a également concentré ses efforts ces derniers temps.

De la direction de l’entreprise, ils soulignent également que l’activité de System LSI, la division en charge des SoC Exynos, s’est considérablement développéeainsi que les ventes de téléviseurs et d’appareils électroménagers haut de gamme.

Ça oui, des baisses sont attendues au quatrième trimestre 2020 et baisse du volume des ventes dans pratiquement toutes les divisions de l’entreprise, en particulier sur un marché mobile où la concurrence s’intensifie avec l’arrivée des nouveaux iPhone et Google Pixel, également des nouveaux produits phares de Huawei, qui rendre la bataille plus chère et difficile à vendre car il y a plus d’options haut de gamme.

Peut-être à cause de cette baisse attendue, ou parce que le marché l’exigera tôt ou tard, Samsung étudie déjà pour suivre Apple et n’incluez pas de chargeur ou d’écouteurs avec votre mobile, bien que pour l’instant ce ne soit que spéculation et la seule chose que nous savons sur le géant sud-coréen est qu’il continue de vendre à un rythme record et son engagement en faveur de l’innovation et des mobiles pliables a été couronné de succès… Tu ne penses pas?

