Les changements dans la ligne de fabrication de processeurs de Samsung ne s’arrêtent pas. Nous avons appris qu’ils abandonnaient les GPU personnalisés et qu’un accord avait été conclu avec AMD pour monter la Radeon dans les puces de l’entreprise. Maintenant, il semble, selon Business Korea, qu’au sein de la firme orientale, ils préparent beaucoup de distribution.

En janvier 2018, la première nouvelle a été annoncée que Samsung préparait sa gamme Exynos pour commencer à monter sur des téléphones sans marque. Certains Meizu l’avaient déjà fait mais Motorola a finalement été la première grande marque à le faire, et maintenant il semble que le géant sud-coréen se prépare à vendez vos Exynos à OPPO, Xiaomi et Vivo, trois marques qui se sont déjà associées pour créer une alternative à Airdrop.

Exynos pour les gammes économiques chinoises

Selon Business Korea, le journal asiatique bien connu, Samsung prépare déjà le terrain pour devenir un fournisseur de processeurs pour trois des principales manifestations chinoises aujourd’hui. OPPO, Vivo et Xiaomi monteraient des processeurs Exynos en 2021, bien que Peut-être verrons-nous une Vivo avec un cerveau Samsung avant la fin de ce très 2020.

Samsung deviendrait ainsi un fournisseur de plus de processeurs pour ces trois marques, en concurrence avec les cerveaux de Qualcomm et MediaTek. En principe, il semble que nous parlerions de processeurs bon marché pour téléphones en ligne et les moyennes faibles, qui atteindront le marché vers le milieu de l’année prochaine.

Objectif: alléger Qualcomm et MediaTek

Samsung profiterait ainsi de l’écart de marché laissé par le Kirin de Huawei pour gagner des parts avec ses processeurs Exynos et alléger le poids d’un Qualcomm qui continue de mener avec assez de distance sur ses poursuivants. Un autre objectif serait de se faufiler dans la gamme basse d’OPPO, Vivo et Xiaomi pour supprime également le poids et la puissance de MediaTek.

Nous verrons si cet accord devient officiel et les modèles de ces marques commencent à arriver avec Exynos, même si, comme nous l’avons dit, tout ira peut-être de l’avant si Vivo met enfin en circulation son propre modèle avec un processeur Samsung avant la fin de cette saison.

Via | Business Corée

