Samsung vole le CES 2021 avec sa gamme de téléviseurs durables

Le salon de l’électronique grand public (CES) Cela n’a pas encore commencé, mais Samsung a déjà volé tous les yeux avec sa gamme de téléviseurs intelligents, durables et incroyablement impressionnants qu’il développera tout au long de 2021, qui s’allument et changent pratiquement de chaîne en un clin d’œil et comme si cela ne suffisait pas. , enfin nous dironsadieu aux piles avec le nouveau télécommande qui est chargé avec lumière.

La firme sud-coréenne s’est engagée à prendre un virage en faveur de l’environnement, sans sacrifier le design, la technologie et l’innovation, réduisant considérablement la empreinte carbone dans la fabrication de leurs équipements, en utilisant des matériaux hautement recyclables et quelques autres nouveautés dans les modèles ‘Neo QLED’, ‘Micro LED’ et ‘Lifestyle 2021’, ce qui vous fera aller sur le dos.

Dans un premier temps, Samsung intégrera un «emballage écologique» dans sa nouvelle gamme de téléviseurs, une solution avec laquelle il entend recycler jusqu’à 200 mille tonnes de cartons ondulé chaque année, tout en prévoyant de minimiser les graphiques d’emballage, en éliminant l’encre de l’impression couleur traditionnellement utilisée sur les téléviseurs.

L’avenir est aujourd’hui

Avec autant de technologie et l’utilisation de l’intelligence artificielle, à ce stade, la seule chose qui nous manque, c’est que les télévisions changent de chaîne rien qu’en y pensant. Ou dans l’un de ceux-ci, entrez dans la boîte de divertissement dans le style de «Willy Wonka». La bonne nouvelle est que selon la présentation de Samsung, chaque jour nous sommes plus proches pour y parvenir.

Samsung inclut dans les prototypes un télécommande de cellule photovoltaïque, qui est également chargé avec le lumière à l’intérieur de maisons. Qu’ils vous coupent le courant, pas de problème, car ils sont également chargés de lumière extérieure et même avec un USB, avec lequel on estime que l’élimination de jusqu’à 99 millions de piles AAA peut être évitée sur une période de sept ans. Et comme si cela ne suffisait pas, le 24% du contrôle est composé à 24% de matériaux recyclables, en particulier des bouteilles en plastique recyclées.

Accessibilité

À ce stade du jeu, les entreprises technologiques qui ne considèrent pas l’inclusion et l’accessibilité dans leurs produits seront exclues du marché. Par conséquent, la firme sera à la pointe de la mise en œuvre de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, telles que Sous-titre en mouvement, zoomez sur langage des signes et l’audio avec sortie multiple.

La gamme de téléviseurs Samsung a été présentée lors de l’événement “ FirstLook ”, mais nous sommes sûrs que l’entreprise nous réserve autre chose que de la surprise pour nous impressionner lors du CES 2021, un événement qui sera dédié à Lee KunHee, président de la société, décédé. en octobre 2020. Le CES 2021 commence le 11 janvier prochain, ici vous pouvez consulter toutes les activités.

