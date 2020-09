Les incendies de forêt en Californie ont transformé San Francisco en un paysage d’enfer mercredi, recouvrant la ville d’une brume orange.

Il y a actuellement près de 50 incendies actifs en Californie, certains ayant déjà consommé des centaines de milliers d’acres.

Le changement climatique a été directement lié à l’augmentation des événements météorologiques extrêmes tels que les périodes de sécheresse qui ont déclenché ces incendies et d’autres.

Vous voyez cette image ci-dessus? Assez effrayant non? Eh bien, ce n’est pas San Francisco. C’est une capture d’écran du film Blade Runner 2049. Le truc effrayant? Les photos réelles de San Francisco semblent encore plus effrayantes.

Alors que les incendies de forêt continuent de faire rage en Californie, des nuages ​​de fumée et de cendres ont dérivé dans tout l’État et la région de la baie a été gravement touchée cette semaine. Twitter a été inondé d’images capturées principalement mercredi soir, montrant une teinte orange incroyablement effrayante vers le ciel et une épaisse brume couvrant à peu près tout. C’est assez effrayant, mais vérifiez-le et essayez de ne pas penser que le monde se termine.

Voici quelques-unes des meilleures et des plus terrifiantes images de Twitter:

San Francisco 09.09.20 pic.twitter.com/QdqUtKiqOT – Zneha (@mithrilmaker) 9 septembre 2020

Eli Harik porte un masque tout en regardant le Bay Bridge et le ciel orange lourd en raison des incendies de forêt à proximité qui planent au-dessus de San Francisco le mercredi 9 septembre @sfchronicle pic.twitter.com/B2wahjkeRw – Jessica Christian (@jachristian) 9 septembre 2020

Les gens ne savent vraiment pas quoi faire pour le moment. Tout le monde sur l’Embarcadero s’arrête pour enregistrer le ciel et bavarder d’une manière que je n’ai pas vue depuis la pré-pandémie @sfchronicle pic.twitter.com/ueKQ4g7WTD – Jessica Christian (@jachristian) 9 septembre 2020

C’est évidemment une scène incroyablement étrange et dérangeante, et comme certains habitants de San Francisco l’ont noté, cela a conduit à une ambiance étrange autour de la ville. C’est un spectacle tellement bizarre que les gens ne peuvent s’empêcher de s’arrêter et de regarder, et cela ressemble vraiment à quelque chose d’un film de science-fiction post-apocalyptique.

Il y a actuellement des dizaines d’incendies qui continuent de se propager à travers la Californie, avec au moins 43 incendies individuels nécessitant l’attention des équipes de pompiers et des responsables. Beaucoup ont consommé des milliers d’acres, mais certains en ont détruit beaucoup plus.

L’incendie du complexe Scu Lightning brûle depuis 23 jours et a consommé près de 400 000 acres. L’incendie du Lnu Lightning Complex a consommé plus de 350 000 acres. Les deux incendies sont contenus à plus de 90%, ce qui est une bonne nouvelle, mais il y a toujours des incendies comme l’incendie du complexe nord qui a brûlé près de 250000 acres et n’est que 23% contenu, ce qui suggère qu’il va faire beaucoup plus de dégâts avant que les choses ne se stabilisent. .

Les photos rendent justice aux incendies, mais cette combinaison de musique de Blade Runner 2049 avec des images de drone de San Francisco mercredi est vraiment obsédante:

J’ai mis la musique de Blade Runner 2049 sur des images de drone de San Francisco le 9/09/20 de woahdude

Si vous vivez dans une région de la Californie qui est actuellement confrontée à un incendie de forêt envahissant, restez au courant de sa propagation en utilisant les ressources d’information locales. Le Los Angeles Times a une excellente carte en direct qui suit les incendies actifs et les progrès réalisés dans leur lutte. Il suit également les incendies battus, alors j’espère que nous en verrons beaucoup plus dans un proche avenir.

Oh, et au fait, si vous cherchiez une autre raison de faire quelque chose contre le changement climatique, c’est une très grande raison. Les incendies de forêt dus à des saisons sèches dramatiques aux États-Unis, en Australie et dans d’autres pays ont été directement liés au changement climatique mondial.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.