Ce n’est un secret pour personne que parmi les marques, l’un des grands objectifs est de faire partie des conversations sur les réseaux sociaux. Ce triomphe a meilleur goût lorsqu’il se produit de manière organique et maintenant les Sanborn et les Vips ont une opportunité intéressante à cet égard.

Les deux marques se situent comme une tendance sur le marché mexicain, car en ce moment elles mènent une «bataille particulière» à cause du comédien et de ses muffins.

Depuis son compte Twitter officiel, dans lequel il compte plus de 380,9 milliers d’abonnés, le comédien Paco De Miguel, a lancé une question à l’antenne.

Sans ravir aucune des marques, De Miguel a demandé à ses followers: “Molletes de Vips ou Sanborns?”

En un peu moins d’une heure, la question a généré toutes sortes de réponses et de réactions. Le tweet a actuellement plus de 304 réponses, 123 retweets et plus de 895 likes.

La défense du consommateur pour leur marque préférée a mis les deux marques engagées dans une tendance, où en plus des muffins, les utilisateurs ont ciblé d’autres produits et services de la firme.

Psssss ce qui s’est passé 🤷‍♀️ bien sûr à Sanborns, le luxe des muffins !!!

👌🏻👌🏻😋😋😋 pic.twitter.com/abjyDRbdH6 – Ma. Ángeles Alvarado (@MangelesAVar) 21 novembre 2020

Vips, évidemment pas mames pic.twitter.com/nSLRgyWo6V – Francisco J. Domínguez🏐 (@ PacoGol00) 21 novembre 2020

Saaaaaaaaaaanborns !!!!! Obviamentaaaaaa @zaragr – Fernanda (@ LizFer92) 21 novembre 2020

Vips et sinon on ne peut plus être amis – Trooper (@ trooperr8) 21 novembre 2020

Bien que ce fait ait conduit les marques à grimper des positions dans le domaine des sujets les plus discutés en ce moment sur les réseaux sociaux, la vérité est que – jusqu’à la clôture de cette note – aucune des deux marques n’a répondu aux éloges des utilisateurs. , qui défendent ce qu’ils considèrent comme les meilleurs muffins.

Il est important de mentionner que, du moins dans le cas des Sanborns, ce n’est pas le premier que Sanborns occupe une place dans les tendances grâce à Paco De Miguel.

Il y a quelques mois, le comédien a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle, imitant l’uniforme caractéristique du personnel des Sanborns, il fait semblant de servir une table dans le restaurant renommé.

La vidéo a généré toutes sortes de commentaires, où des centaines d’utilisateurs ont rappelé le service client caractéristique qui est habituellement reçu dans ces établissements, ainsi que certains des plats les plus représentatifs de la firme.

Grâce à cela, le label «Sanborns» s’est retrouvé parmi les dix premiers sujets les plus populaires sur le réseau social avec un total de 3 270 tweets liés, selon les données à la fin de cette note livrée par Twitter.

Serveuse amicale de Sanborns: pic.twitter.com/Us5325ovJE – Paco De Miguel (@PacoDeMiguelF) 23 mai 2020

Capitaliser sur l’opportunité

Maintenant, la question posée par l’humoriste devient une publicité intéressante pour Vips et Sanborns, une situation qui met sur la table la valeur que le contenu généré par l’utilisateur a pour toute entreprise commerciale.

Ipsos MediaCT a récemment révélé dans une étude que les consommateurs en particulier, âgés de 18 à 36 ans, font confiance 50% plus au contenu généré par l’utilisateur (UGC) qu’aux médias traditionnels. L’étude a également révélé que l’UGC a 20% plus d’influence sur les décisions d’achat et 35% plus de rappel que les autres types de médias.

En effet, Audiense souligne que lors d’une recherche en ligne sur l’une des 20 plus grandes marques au monde, 25% des résultats obtenus sont des liens vers des contenus générés par les publics eux-mêmes, tandis que sur des plateformes comme YouTube les vidéos qui Ils entrent dans la catégorie du contenu UGC et sont visionnés 10 fois plus que le contenu officiel de toute entreprise commerciale.