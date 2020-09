Lovecraft Country de HBO est un spectacle intense centré sur des monstres, à la fois humains et … pas si humains, et cela a été un énorme succès. À partir du 3 septembre 2020, vous pourrez plonger dans le monde de Lovecraft Country grâce à votre casque VR. Lovecraft Country: Sanctum est une expérience de réalité virtuelle en trois parties qui permet aux fans d’interagir avec le contenu qui les entoure. Voici comment commencer.

Produits utilisés dans ce guide

Comment regarder Lovecraft Country: Sanctum avec un casque VR

Pour découvrir Lovecraft Country: Sanctum en VR, vous devez utiliser une application appelée VRChat. Cette application permet aux gens de parler et d’interagir entre eux en temps réel.

Ensuite, vous devrez vous connecter au bon moment. La première expérience commence à 22 heures. HE le 3 septembre 2020. La deuxième expérience est à 22 h. HE le 24 septembre 2020, et le dernier débutera à 22 h. ET le 19 octobre 2020. Vous pouvez en savoir plus sur chaque expérience sur le site Web Lovecraft Country: Sanctum.

Heureusement, VRChat est facile à obtenir sur un casque VR car il fonctionne à la fois sur les casques SteamVR et Oculus. Vous pouvez aller sur le site Web de VRChat pour télécharger l’application ou accéder directement à la liste de l’application sur Steam ou sur l’Oculus Store.

Une fois que VRChat est installé sur votre casque, vous devrez entrer dans l’expérience. Les créateurs de Lovecraft Country: Sanctum n’ont pas partagé de détails exacts sur la façon de participer, mais cela devrait apparaître dans le « Mondes » section de l’application.

Comment regarder Lovecraft Country: Sanctum avec un casque VR

Si vous n’avez pas de casque VR, vous n’avez pas de chance. Vous pouvez toujours consulter Lovecraft Country: Sanctum via YouTube. L’expérience YouTube est même interactive, même si elle n’est pas dans la réalité virtuelle comme le reste de l’expérience. Nous avons un guide complet sur la façon de le vérifier sans avoir à saisir un casque VR.

Nos meilleurs choix d’équipement