Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

En mai 2016, le fabricant de disques durs Numérique occidental a annoncé l’achat de la marque SanDisk pour un total de 19 000 millions de dollars. Dans cet accord commercial, il a été convenu que tant le nom que la marque SanDisk seraient respectés, devenant une sorte de filiale de Western Digital, mais tout cela a pris fin. Western Digital a annoncé qu’à compter du 1er janvier 2021, la marque SanDisk cessera d’exister en tant qu’entité et tous ses produits feront partie du catalogue WD.

Tu peux lire: Un livreur d’Amazon a volé une PS5 qu’il devait livrer et était en vidéo

Le fait que SanDisk disparaisse ne signifie pas que ses produits ne sont plus fabriqués. Leurs produits existeront toujours, mais porteront un autre nom et seront vendus sous le label Western Digital. Tous les disques SSD San ​​Disk, clés USB, cartes mémoire et plus seront désormais WD et seront vendus sous cette étiquette, il est à espérer que les noms originaux des produits ne seront pas modifiés. Par exemple maintenant le SSD Plus sera appelé Western Digital SSD Plus.

Cela représente une grande expansion dans le catalogue que Western Digital proposait jusqu’à présent, à partir de maintenant des cartes mémoire ou des clés USB seront ajoutées, qui au moment de la rédaction de cette note continuent d’être vendues sous le sceau SanDisk.

Il est à noter que ce changement commencera à prendre effet le 1er janvier 2021 uniquement pour le marché japonais, il n’y a toujours pas de dates auxquelles ce changement atteindra l’Occident, mais il est fort probable qu’il le fera dans l’année 2021, peu importe Si la date n’est pas importante: SanDisk a déjà les jours numérotés.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord