Le retour de Frieza dans Dragon Ball Super était incroyable. Le deuxième film de la dernière série d’Akira Toriyama a apporté le retour de l’un des méchants les plus aimés des fans, le charismatique Freeza.

Bien qu’actuellement son rôle dans la série soit loin de ce qu’il est devenu à son époque, il nous a offert de grands moments depuis son retour, comme son séjour en enfer. De plus, il y a un an plus précisément, nous avons expliqué certaines des raretés et des curiosités les plus demandées par les téléspectateurs sur l’empereur de l’univers.

Mais ce ne sont pas des dates pour discuter de son pouvoir, de sa force s’il s’entraînait au même niveau que Goku ou d’autres problèmes. Ces dates sont des moments privilégiés pour la décoration de la maison, y compris le couronnement de l’arbre de Noël, et quelle meilleure façon de le faire avec cet ornement fantastique:

Frieza a toujours du mal à entrer dans l’esprit des choses. de r / dbz

C’est sans aucun doute l’une des meilleures décorations de Noël pour tout fan de Dragon Ball Super, le moment le plus humiliant de l’histoire pour Frieza.