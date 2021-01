Xiaomi rejoint Apple dans ce téléphone mobile sans chargeur, bien que dans son cas, il en propose un gratuit que (presque) tout le monde demande avec le Mi 11.

À ce stade, personne n’échappe depuis que Xiaomi a rejoint la tendance “ écologique ” initiée par Apple en cessant d’inclure le chargeur avec ses nouveaux mobiles, une stratégie qui a lancé le nouveau Mi 11, le fleuron de la maison , même après avoir lancé des fléchettes sur la signature de Cupertino pour la décision.

En tout cas, avec son spectaculaire Mi 11, la vérité est que Xiaomi propose un chargeur gratuit, dans un autre package et via deux types d’achat avec lesquels vous ne pouvez acheter que le package mobile ou un pack qui comprend le chargeur Xiaomi GaN à aucun coût.

Et ce dernier semble être le choix de la majorité, et c’est que de nombreux médias tels que GSMArena et GizmoChina ont fait des reportages dans les dernières heures de un lancement plus que réussi, dans lequel Xiaomi aurait vendu plus de 350000 unités du Mi 11 en seulement 5 minutes évidemment pas de surprise dans le choix du mode “vert” ou celui qui comprend un chargeur … Qui s’attendait à autre chose?

Oui, moins de 6% des unités Mi 11 sont commandées sans chargeur

Il était difficile de penser que la plupart des utilisateurs opteraient pour le package «vert» pour décider d’obtenir ou non un chargeur GaN de 55 W gratuitement, donc certainement Il n’est pas surprenant que presque tous les acheteurs du Mi 11 de Xiaomi optent pour l’édition spéciale. dans lequel le chargeur est donné au moins pour une durée limitée.

Xiaomi dit qu’après cette offre de lancement le forfait avec chargeur augmentera d’environ 15 euros, qui est également le coût de l’accessoire acheté indépendamment, bien que les dates du changement n’aient pas été révélées et que ces prix ne soient pas excessivement élevés comme dans le cas d’Apple.

Quoi qu’il en soit, il semble que seulement 6% des utilisateurs sont aussi alignés que le mouvement “ écologique ” comme pour se passer du chargeur cadeau, seuls ces 6% des acheteurs de Mi 11 ont a opté pour l’édition verte qui se passe de l’accessoire.

Un autre coq chanterait si le Mi 11 ‘Green Edition’ était vendu moins cher, mais à prix égaux, il est clair que nous voulons tous le chargeur, même s’il doit l’avoir en remplacement d’urgence.

En chiffres bruts, On parle d’environ 20 000 utilisateurs sur un total de 350 000Certes, bon nombre des 330000 acheteurs qui ont choisi de recevoir gratuitement le chargeur 55W GaN n’en avaient pas besoin, mais l’ont demandé avoir un chargeur ultra rapide à la maison.

Il est évident que beaucoup d’entre eux, s’ils avaient déjà leur propre chargeur, auraient également accepté un étui de protection ou d’autres accessoires au lieu du chargeur, il est donc possible que ce mouvement ouvre la porte à nouvelles offres de prévente avec plus de cadeaux comme d’habitude Samsung, qui inclut généralement toujours un accessoire dans la promotion de lancement.

Ce qui est très clair, c’est que la baisse des chargeurs pour éviter plus de déchets électroniques est bonne pour la planète, mais cette économie doit être répercutée sur l’utilisateur, car un autre coq aurait chanté si Xiaomi avait vendu le Mi 11 le moins cher dans son édition verte. A prix égal, nous voulons tous le chargeur, même s’il s’agit d’une sauvegarde d’un autre que nous avons déjà.

De Xiaomi, ils voulaient se montrer reconnaissant à ces 20 000 clients qui ont opté pour la variante plus verte, réalisant ainsi faire du monde un endroit meilleur et plus durable, confirmant qu’ils avaient déjà pesé la décision de ne pas inclure les chargeurs en 2015, même si la décision n’a été prise que lorsque Apple a franchi le pas … Et puis quels étaient les choteos sur les réseaux sociaux, Xiaomi?

