TIC Tac C’est devenu le réseau social le plus en vogue du moment. À tel point que l’année dernière 2020 a été l’une des applications les plus téléchargées pour les appareils iOS et Android dans une grande partie du monde. Cette grande popularité en fait généralement la cible principale des hackers, par conséquent, si vous êtes un utilisateur du réseau social, nous allons vous montrer quelques astuces très simples pour que protégez votre compte.

Désormais, tout le monde connaît le risque d’être connecté à Internet et de ne pas avoir nos comptes correctement protégés. Chaque année, des millions de comptes utilisateurs sont volés sur différentes plateformes, il est donc toujours conseillé d’utiliser tous les moyens possibles pour nous empêcher de voler nos comptes.

Dans le cas de TikTok, il est important de savoir qu’à partir des propres paramètres du compte, nous pouvons établir certains paramètres à cet effet. Parmi les principales recommandations et options que l’application elle-même nous permet, le mieux que nous puissions faire est de lier un numéro de téléphone ou une adresse e-mail à notre compte TikTok, de cette manière, nous aurons toujours une méthode alternative pour nous connecter. En outre, il est judicieux de créer un mot de passe fort, de le modifier fréquemment et d’activer la vérification en deux étapes.

Paramètres pour protéger votre compte TikTok

Pour associer un numéro de téléphone ou un e-mail Avec notre compte de réseau social, la première chose que nous devons faire est d’ouvrir l’application sur notre téléphone mobile, puis de toucher l’icône Je affiché en bas à droite de l’écran. Maintenant, nous cliquons sur le bouton de menu des trois points qui sont affichés dans la partie supérieure droite et parmi toutes les options qui sont affichées, nous choisissons Gérer son compte. Là, nous pouvons ajouter un numéro de téléphone et une adresse e-mail afin qu’ils soient liés à notre compte TikTok.

Créer un mot de passe aussi sécurisé que possible est sans aucun doute une autre recommandation pour protéger notre compte. En outre, la plupart des experts recommandent le mettre à jour tous les 30 jours. Enfin, pour éviter que notre compte TikTok ne soit volé, il est conseillé d’activer le vérification en deux étapes.

Heureusement, l’application elle-même nous permet de le faire à partir de ses paramètres. Pour ce faire, nous ouvrons l’application, appuyez sur l’icône Je, puis nous affichons le menu principal à partir de l’icône des trois points qui apparaît dans la partie supérieure droite et nous entrons Sécurité.

C’est là que nous trouverons l’option que nous recherchons. Nous en parlons et ce qui suit indiquera si nous voulons recevoir le code de vérification par SMS ou par e-mail. Nous choisissons l’option que nous voulons et cliquons sur Activer. La vérification en deux étapes sera automatiquement activée et il sera nécessaire de saisir le code que nous recevons pour accéder à notre compte.