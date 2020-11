Au Japon, les salles d’évasion normales ne suffisent plus.

Sûrement à plus d’une occasion, après avoir joué à un jeu vidéo, vous avez imaginé comment serait-ce de vivre une situation concrète du titre dans le monde réel. Eh bien, les fans de Final Fantasy VII vont pouvoir vivre quelque chose comme ça, car Ferraille, une entreprise qui fait jeux d’infiltration Dans la vraie vie, il a annoncé une collaboration avec Final Fantasy VII Remake qui conduira les participants à sauver le réacteur Mako.

Vous n’avez pas mal lu: l’activité sera une sorte d’Escape Room follement, dans lequel le réacteur Mako de FF VII Remake a été recréé et nous devrons incarner Cloud, Barret et Tifa pour terminer la mission, le tout dans le Vie réelle. Le problème avec ceci est que ce sera quelque chose exclusif au japon, que vous pouvez commencer à profiter de cette activité à partir du 9 décembre, qui sera également proposée en chinois et en anglais, ainsi qu’en japonais. Ces expériences sont normales dans le pays japonais, mais elles ne s’arrêtent pas de surprendre.

Dans ce vrai jeu d’infiltration, les participants doivent résoudre des tours, éviter les pièges, se cacher des ennemis et atteindre un objectif sortir avec la victoire. Dans ce cas, les joueurs devront même esquiver les coups des soldats de Shinra, car s’ils les atteignent, le compteur de bombes du réacteur diminuera le temps. L’expérience dure entre 40 et 100 minutes au complet, peut se faire par équipes de 1 à 3 personnes et l’entrée coûte environ 25 euros.

Cette activité aura lieu dans le Cirque mystère de Tokyo et vous pouvez déjà voir dans la vidéo qui accompagne cette actualité la grande fidélité de la scène. Nous ne savons pas quand nous verrons le deuxième partie de FF VII Remake, mais Square Enix Il a déjà commenté qu’en raison du coronavirus, il avait retardé le lancement de certains jeux, nous devrons donc attendre. En fait, Final Fantasy XVI est susceptible de sortir en premier, ce qui nous a récemment donné de nombreux détails sur son histoire.

