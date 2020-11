Un de ces genres qui excite toujours l’écrivain de ce texte est celui du JRPG et parfois comme ça, quand ils arrivent deux fois, il devient comme des castagnettes. À cette occasion nous sommes devant un couple de «crawlers de donjons»: Les sauveurs de Sapphire Wings et Stranger of Sword City revisités. Quelles sont deux œuvres créées par l’équipe de Nippon Ichi, qui atterrira en Occident dans quelques mois.

Saviors of Sapphire Wings et Stranger of Sword City Revisited mettront les pieds en Amérique pour la première fois

Cette fois, les Américains ont de la chance, car ils pourront profiter de ce duo sur 16 mars 2021, trois jours avant l’Europe. L’Océanie, pour sa part, devra attendre le 19. De quoi s’agit-il? Le premier, Saviors of Sapphire Wings, ne se situe pas dans un monde transformé en ruines au moment où Ol = Ohma, le “Overlord of Darkness”, a vaincu le dernier bastion de l’humanité. Cent ans plus tard, un héros déchu prend vie et doit diriger une nouvelle génération dans le but de vaincre Ol = Ohma et ainsi retrouver l’éclat et l’espoir qui ont été perdus sur le chemin de la tragédie.

D’autre part, nous avons Stranger of Sword City revisité. Une version améliorée de l’original qui a fait ses débuts en 2014, avec de nouveaux événements, plus d’options de fabrication d’armes et un plus grand arsenal d’articles et d’équipements. Quant à l’intrigue, on pourrait dire que c’est celui d’un «isekai»: l’avion dans lequel se dirige le protagoniste passe par un portail et finit par s’écraser. Après cela, un ciel jamais vu auparavant apparaît sous ses yeux. Notre rôle dans ce désordre n’est autre que de décider à qui le personnage central de l’histoire fera confiance et ce choix marquera son destin … Sera-t-il capable de surmonter toutes les adversités qui l’attendent? Avez-vous l’intention de lui donner cette opportunité?

