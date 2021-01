Découvrez qui vous appelle avant d’accepter l’appel.

Vous recevez un appel sur votre mobile depuis un numéro de téléphone que vous n’avez pas enregistré dans votre agenda et nous nous demandons tous À qui appartient ce numéro de téléphone? Dois-je accepter? Si votre réponse est négative, vous faites partie de la grande majorité des personnes qui rejettent ce type d’appel pour éviter le spam. Mais d’autres, en revanche, parient sur une décision un peu moins drastique: Google le numéro de téléphone pour savoir à qui il appartient avant de raccrocher.

Le problème est que l’essor de cette technique a provoqué une croissance du nombre de pages Web et de services qui promettent de clarifier les doutes sur ces types de numéros de téléphone mystérieux, mais qui malheureusement ne remplissent pas toujours correctement leur fonction. Par conséquent, dans ce guide, nous voulons sélectionner ceux Des sites Web, des applications et des services plus fiables pour vérifier qui est le propriétaire d’un numéro de téléphone.

Découvrez à qui appartient l’application Google Phone

Si vous avez la chance d’avoir un mobile compatible avec l’application google phone, il est très probable que vous n’ayez même pas besoin de recourir à un site Web d’identification de numéro de téléphone. Google dispose d’une énorme base de données de numéros de téléphone dont les utilisateurs ont marqué comme spam, de sorte que, lors de la réception d’un appel, l’application elle-même avertira s’il s’agit ou non d’un appel provenant d’une source malveillante.

Mais ce n’est pas tout. Grâce au fait que l’application est également capable de associer les numéros de téléphone des appels à ceux appartenant à des entreprises, l’écran de réception des appels affichera le nom de l’entreprise elle-même s’il est disponible.

Certains fabricants, comme Samsung, proposent également systèmes de détection de spam dans les applications de votre téléphone. De plus, dans chacun d’eux, il est possible bloquer les appels téléphoniques de ces chiffres que nous avons identifiés comme frauduleux.

Utilisez TrueCaller pour savoir qui vous appelle

Avec une base d’utilisateurs qui dépasse 250 millions dans le monde, Truecaller est la plate-forme d’identification de numéro de téléphone la plus populaire.

Depuis des années, ce service stocke des numéros de téléphone pour les associer à des identités, et devient ainsi l’un des des outils plus précis pour identifier le spam téléphonique. La base de données s’agrandit chaque jour, puisque la liste des numéros de téléphone est constamment mise à jour grâce à la participation des utilisateurs eux-mêmes.

Entrez ListaSpam pour rechercher n’importe quel numéro de téléphone

Avec un fonctionnement similaire à celui de TruesCaller, puisque ce sont les utilisateurs de la plateforme qui ajoutent les numéros de téléphone et proposent leurs évaluations, ListaSpam est l’un des meilleurs sites Web pour identifier les appels de spam. Il dispose d’un moteur de recherche qui vous permet de trouver n’importe quel numéro de téléphone, et ainsi de lire les opinions des autres utilisateurs.

La meilleure chose à propos de ce site Web est que pas besoin de s’inscrire pour rechercher des numéros de téléphone, il n’est pas non plus nécessaire d’installer quoi que ce soit sur le mobile – bien qu’ils aient leur propre application pour Android, qui offre des fonctions supplémentaires telles que la possibilité de bloquer les appels de spam entrants. En fait, il est probable qu’avec un recherche simple sur Google pour un numéro de téléphone, ListaSpam apparaît comme l’un des premiers résultats de recherche.

Utilisez “Répondre ou non” et vérifiez si le numéro de téléphone est fiable

Comme la page précédente, «Répondre ou pas» fonde son fonctionnement sur la participation des utilisateurs. Il dispose d’une base de données de numéros de téléphone avec les notes des membres de la communauté, et en fonction des notes, il sera déterminé si un numéro de téléphone est utilisé pour faire des appels de spam, ou si au contraire il est fiable.

Parce que les utilisateurs peuvent également commenter et indiquer la propriété de chaque numéro, il sera possible de savoir à qui appartiennent les numéros de téléphone saisis dans votre moteur de recherche. Comme dans le cas précédent, on parle d’un page Web, il n’est donc pas nécessaire d’installer quoi que ce soit pour pouvoir identifier les numéros de téléphone.