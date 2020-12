Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bandai Namco a beaucoup misé sur de nouvelles propriétés intellectuelles et l’un de ces nouveaux projets est Scarlet Nexus, un RPG qui est en charge des créateurs de la série Tales of Vesperia. On savait déjà quelles plates-formes ce jeu atteindrait, mais on ne parlait pas de quand il serait disponible. Eh bien, si vous avez hâte de le savoir, il y a de bonnes nouvelles car Bandai Namco a révélé qu’il arrivera au milieu de 2021.

Le développeur et distributeur était présent à la cérémonie des Game Awards 2020 et a profité de son espace pour présenter une nouvelle bande-annonce de son prochain RPG d’action-aventure Scarlet Nexus dans lequel on voit l’Autre Suppression Force (OSF) ou Force. Alter Suppression (FSA, comme on l’appelle en espagnol) pour utiliser leurs pouvoirs psychiques pour combattre les bêtes avides de cerveau. La chose la plus intéressante à propos de cette bande-annonce est qu’avant de terminer, il a été révélé qu’elle avait une sortie prévue pour l’été 2021.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Scarlet Nexus profitera des fonctions de la PlayStation 5.

Scarlet Nexus présentera un monde futuriste Brain Punk

Dans le cas où vous ne savez rien sur Scarlet Nexus et que vous voulez comprendre de quoi parle la bande-annonce, nous vous informons que les autres sont des mutants dérangés qui viennent du ciel et qu’en raison de leur mutation ils souffrent d’une douleur constante et d’une folie qui ne peut être apaisée qu’avec des cerveaux. spéciaux des humains du futur Brain Punk de Scarlet Nexus, caractérisés par la technologie et les capacités psychiques.

Afin de faire face aux menaces, les humains – qui ont développé un cerveau avec des capacités avancées – ont créé l’Autre Force de Suppression (OSF), qui est un groupe qui rassemble les meilleurs psioniques et utilise leurs compétences au combat. Pour ce faire, il est nécessaire de connecter la force par des liens appelés «cordes rouges» – et apparemment c’est de là que vient le nom du jeu -, avec lesquels les personnages peuvent améliorer leurs compétences de combat et utiliser celles de leurs alliés.

Le monde de Scarlet Nexus, New Himuka, qui est une version alternative du Japon qui mêle l’anime à la science-fiction occidentale. Bien que Scarlet Nexus ait une histoire, vous pouvez la vivre à travers 2 perspectives différentes, celle de la nouvelle recrue OSF Yuito Sumeragi et du mystérieux membre Kasane Randall, que l’on peut voir dans la bande-annonce ci-dessous.

Qu’avez-vous pensé de la nouvelle bande-annonce de Scarlet Nexus? Attendez-vous ce nouveau RPG? Dites le nous dans les commentaires.

Scarlet Nexus fera ses débuts l’été prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

Chez LEVEL UP, nous avons une couverture étendue des Game Awards 2020, donc si vous ne voulez manquer aucun détail des jeux qui ont été annoncés aujourd’hui, nous vous recommandons de le vérifier sur ce lien.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.