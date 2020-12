Une immense carte, des survivants … vous savez, une bataille royale. Ou non? Midwinter Entertainment élève ce concept avec un nouvel ingrédient formidable: l’équipement PvE. Dans Scavengers, les joueurs se battent entre eux, contre la météo et contre des monstres en même temps. Le résultat est tendu et amusant, saura-t-il suivre le rythme?

Vous vous souvenez de Crucible, la première expérience d’Amazon Game Studios dans le domaine des jeux vidéo? Je l’ai fait, parce que je travaillais sur son analyse, mais c’était le morceau de genre typique qui ne plaisait pas trop, et ça ne s’est pas bien terminé. L’idée de porter Ennemis contrôlés par l’IA mapper un bataille royale ce n’était pas mal, oeil; Alors maintenant, il est temps de tourner notre attention vers Scavengers: un jeu avec des ambitions techniques très intéressantes, le design et la complexité nécessaire pour réussir là où d’autres ne le pourraient pas. Au moment où vous lirez ces lignes, vous aurez juste un nouvelle bande-annonce du jeu lors du gala des Game Awards 2020, mais en Jeux 3D Nous avons déjà pu jouer à quelques jeux avec les développeurs et autres journalistes pour vous dire ce que ça fait.

La première chose que vous devez savoir pour comprendre pourquoi Scavengers a un potentiel est qu’il est développé par des vétérans de l’industrie tels que Josh Holmes (ex de 343 Industries) et que Divertissement en plein hiver travailler avec la technologie SpatialOS, qui traite de nombreux aspects du jeu depuis le cloud. Le même qui a rendu possible des parties à 400 joueurs à Mavericks: Proving Grounds. En d’autres termes, le jeu ne dépend pas du matériel pour gérer tout ce qui se passe dans un jeu. carte de trois kilomètres carréscomprenant Tempêtes de neige, l’apparence des patrons ou ce qu’il fait une vingtaine d’équipes de trois joueurs chacun. Et les choses se passent pendant le match.

Scavengers se déroule dans un planète alien que l’humanité avait colonisé, jusqu’à ce qu’une météorite frappe sa surface, causant des dégâts catastrophiques et mutant les créatures qui ont survécu. Des années plus tard, une base de recherche repose sur son orbite, envoyant des vagues d’explorateurs pour collecter des échantillons du virus extraterrestre qui a affecté la vie intelligente. Nous jouons ces mêmes aventuriers, qui suivent les instructions d’une IA appelée simplement Mère. Nous devons accumuler une certaine quantité d’échantillons pendant le jeu, mais le navire de sauvetage qui est envoyé à la fin n’a pas de capacité pour tout le monde. Vous pouvez imaginer ce que cela signifie.

Concours spatiaux massifs

L’une des choses qui attirera le plus l’attention sur ceux qui ont suivi la piste dans le jeu depuis son annonce est la façon dont il a changé au niveau visuel. En 2018, l’art conceptuel présenté par ses créateurs ressemblait à un monde de science-fiction sinistre, sombre et dangereux; mais aussi celui que vous vouliez explorer. Le résultat que nous trouvons maintenant, plus proche de la première, maintient certaines de ces idées; mais en même temps, il ajoute également un effet de cel-shading qui est susceptible de provoquer des opinions partagées. Il est indéniable que Scavengers est devenu un peu plus caricatural que ce à quoi je m’attendais, et pas seulement à cause de cet effet, mais aussi à cause de choses comme les animations de reconnaissance. Ajoutez-y l’organisation et la conception des menus, la manière dont l’économie et la progression sont élevées, le modèle de personnage et … oui: cela ressemble clairement à une bataille royale de volume et de colonne vertébrale, mais vous pouvez être sûr que, en en fait, c’est plus que ça.

Vous rencontrerez des créatures de toutes sortes sur cette planète extraterrestre.

La clé de tout réside dans votre statut de Action PvEvP– Chaque match est une course dans laquelle 20 équipes de trois personnes s’affrontent pour collecter 200 échantillons viraux et évacuer la surface avant les autres. Mais comment obtenez-vous ces échantillons? C’est là que le plaisir entre en jeu, car il existe un certain nombre d’options à notre portée. Vous pouvez simplement ouvrir la carte, voir où se trouvent des sources à proximité et passer d’une source à une autre, en marquant des points pour le conteneur lorsque vous survivez aux mutants qui entourent ces espaces; mais il y aura sans aucun doute également des équipes dédiées à la chasse aux autres voler vos échantillons. Mais de manière réaliste, les jeux sont un mélange des deux. Et ce mélange est aussi le plus amusant.

Il se passe beaucoup de choses autour de vous à tout moment, donc improviser et changer de stratégie à la volée est la clé du succès. Imaginez, par exemple, que vous ouvrez le classement et que vous voyez que la première équipe a 120 points tandis que la vôtre ne va que pour 50. Vous et vos coéquipiers pouvez décider à ce moment-là d’arrêter de chercher des dépôts de 10 ou 20 points chacun. , et allez directement à la recherche d’autres joueurs dans l’espoir de revenir. Alors vous trouvez un véhicule, vous le réparez et vous commencez à parcourir la carte à la recherche de victimes. Mais au cours du processus, vous pouvez rencontrer un énorme boss contrôlé par l’IA, et pendant que vous essayez de le traquer, une autre équipe apparaît: vous pouvez unir vos forces brièvement pour abattre le boss en service, puis vous battre pour les récompenses ou former une équipe. bagarre de foule entre les joueurs et les monstres.

Il est possible d’unir leurs forces pour éliminer le chef d’équipe, puis se battre pour les récompensesCe sont les types de situations qui sont vraiment appréciées et qui font de Scavengers un jeu plus intéressant qu’il n’y paraît, mais j’ai aussi une certaine confiance dans les choses qu’ils font comme ces moments épiques dont je parlais. On parle ici d’une carte assez grande, et tout ne se réduit pas à passer d’une colonie à une autre à la recherche de meilleurs points ou armes: il faut aussi affronter le froid. le Tempêtes de neige Ils sont comme ce cercle qui se ferme et appuie sur tous les joueurs en même temps, seulement ici ils ont quelques couches de profondeur supplémentaires que je trouve personnellement très intéressantes.

Ils sont également l’un des points les plus soignés et travaillés de tout le jeu. Par exemple, ici, vous ne subissez pas de dégâts directs en étant exposé au milieu d’une tempête: au lieu de cela, votre barre de santé commence à être progressivement absorbée par le froid, et cette portion congelée ne peut être guérie avec aucun type d’objet. . Vous devez vous réfugier dans un bâtiment jusqu’à ce que la tempête passe, puis chercher quelque chose à faire du feu, qui supprime efficacement la fraction gelée de la barre afin que vous puissiez guérir normalement. Bien sûr, cela signifie que tout le monde essaie de fuir le froid et de se mettre à l’abri, mais cela crée également de nouvelles opportunités pour certains joueurs. S’ils vous poursuivent, vous et vos coéquipiers mettent du temps à réapparaître, vous préférerez peut-être plonger directement dans une tempête pour que vos adversaires ne puissent pas vous trouver (vraiment, il n’y a presque rien là-dedans) et de même, l’IA peut également créer des distractions.

Quel que soit l’équipement que vous obtenez pendant le jeu, chaque personnage jouable Il possède également son propre ensemble de pièces que vous pouvez définir à partir du menu principal. L’idée est que vous démarrez chaque jeu au niveau 1, et que vous accumulez de l’expérience et que vous montez de niveau, vous pouvez «acheter» certaines améliorations que vous avez précédemment attribuées à partir du menu principal. Comme un MOBA, seule la progression est prédéfinie. En d’autres termes, vous pouvez garantir qu’à un certain moment vous disposerez d’une telle arme ou d’un objet pour se réchauffer; et au fur et à mesure que vous jouez avec ce personnage, vous finirez par débloquer plus de variantes d’armes et d’outils avec lesquels compléter cette feuille … ou essayer un personnage que vous n’aviez pas jusque-là. On peut imaginer que dans le cadre de la soutien après le lancement plus de personnages jouables arrivent, mais il faudra bien sûr attendre pour voir comment la matière évolue.

Scavengers a le potentiel de ne pas dominer les indices d’activité du genre, mais au moins de constituer une alternative saine

Le jeu ajoute un ton cel-shading qui générera une division d’opinions.

Scavengers est un jeu familier, mais en même temps différent et amusant à sa manière. La décision d’intégrer pleinement l’IA dans le cadre de l’action a été une excellente décision, apportant beaucoup de bonnes choses et, surtout, des situations amusantes. Je pense qu’il a le potentiel de ne pas dominer les indices d’activité du genre, mais au moins de constituer une alternative saine avec une certaine variété. ¿Les doutes? Quelques-uns aussi: je ne vois pas l’IA trop avisée, je pense qu’elle a besoin d’un coup de pouce visuel pour se démarquer (à la fois en graphisme et en art) et je dirais aussi que j’ai quelques doutes en matière de PvP: il y a des rencontres qui se résolvent trop lentement , et le combat en tête-à-tête passionnant et féroce qui est si populaire dans d’autres jeux ici semble assez occasionnel. Quoi qu’il en soit, les joueurs ont le dernier mot: au moment où vous lirez ceci, la bêta fermée du jeu sera disponible. La version complète arrivera l’année prochaine en version gratuite.

