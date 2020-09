Il y a deux ans le premier prototype, maintenant en expérimentation: le nouveau dispositif pour «imprimer» la peau humaine donne d’excellents résultats, donnant bientôt l’espoir d’un usage clinique dans des situations délicates.

En 2018, la nouvelle est venue que leUniversité de Toronto avait conçu un nouveau type d’imprimante 3D, capable de produire des feuilles de «peau humaine» (composées d’un biomatériau enrichi en protéines cicatrisantes) compatibles pour greffes sur les brûlures, les plaies profondes et d’autres types d’affections cliniques graves nécessitant une transplantation cutanée.

Maintenant nous avons atteint le stade de expérimentation, et les premiers tests sur porcs donnent aussi de l’espoir d’un point de vue humain: le dispositif semblerait adapté et exempt d’effets secondaires significatifs, et les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue « Biofabrication ».

Imprimante 3D peau humaine, la phase expérimentale s’ouvre sur d’excellents résultats

Les recherches dans ce domaine semblent importantes en particulier dans le cas des patients gravement brûlés. Ce type de blessure nécessite l’utilisation de greffes cutanées pour favoriser guérison et cicatrisation de la plaie, avec des morceaux de peau qui sont «tranchés» avec un outil spécial à partir de zones de peau saine (qui se reconstitue ensuite, car seule une couche très fine est enlevée) puis implantées dans la zone endommagée.

Cependant, il n’est pas toujours possible d’appliquer ce protocole, notamment dans le cas de brûlures très étendues – en raison de l’absence de zones indemnes sur lesquelles prélever la bande de peau – et des patients plus tardifs. Par conséquent, pouvoir imprimer en 3D le bandes de biomatériau utilisable vers cet objectif serait une véritable révolution dans le cadre de ces interventions.

Des scientifiques du monde entier explorent depuis plusieurs années le potentiel de la reproduction 3D à des fins thérapeutiques. Sans avoir à traverser l’océan, une fierté italienne telle queInstitut Rizzoli mène des recherches dans le domaine de la régénération osseuse par des greffes de matériel biologique spécialement créé à cet effet.