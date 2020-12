Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le retour de Scott Pilgrim c. The World: The Game – Édition complète, signifie le retour magistral de Un beat’em up en 2D qui a captivé tant de monde en 2010 sur PS3 et Xbox 360. Rappelons que le jeu avait cessé d’être échangé numériquement, il ne pouvait donc être obtenu que sous forme physique et utilisé.

Nous savions depuis un certain temps qu’il reviendrait, mais maintenant nous avons une date fixe et rien ne manque. Le 14 janvier 2021, nous pourrons jouer à ce classique, remasterisé et avec tous ses DLC dans cette édition complète.



Sera disponible pour PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia. Comprend le Jeu original remasterisé avec Knives Chau et Wallace DLC. Vous vous concentrerez désormais davantage sur le multijoueur avec vos amis dans différents modes de jeu. Sans aucun doute, le jeu est l’un des plus attendus par les fans, qui ne comprennent toujours pas pourquoi abandonné en magasin en 2014, malgré le succès de ses bandes dessinées et films.

