Nous commencerons 2021 avec le retour du beat em up d’Ubisoft basé sur l’univers Scott Pilgrim.

En septembre dernier, lors de l’événement Ubisoft Forward, l’arrivée de Scott Pilgrim contre le monde: The Video Game Complete Edition s’est confirmée après plusieurs semaines de rumeurs. Maintenant, la société hala a confirmé la date de sortie pour le retour de cette version remaniée du classique beat em up. Sera le prochain 14 janvier 2021 pour PS4, Xbox One, Switch, Stadia, PC et Ubisoft +.

D’Ubisoft, ils précisent également qu’il peut être joué sur PS5 et Xbox Series X et S grâce à la rétrocompatibilité. Le jeu est sorti pour célébrer le 10e anniversaire de l’arrivée de l’original, et comprendra également les DLC Knives Chau et Wallace Wells, y compris de nouveaux personnages et des modes supplémentaires.

Le jeu comprend tout le contenu supplémentaire de l’œuvre originale publiée en 2010Au cas où vous n’auriez pas apprécié la journée, c’est un beat em up classique dans lequel, prenant le contrôle de Scott Pilgrim, vous devez affronter la League of Seven Ex-Boyfriends. On peut également incarner d’autres personnages tels que Scott Pilgrim, Knives Chau, Ramona Flowers ou Stephen Stills. Un travail inspiré de la bande dessinée et du film du même nom publié en 2010. De plus, vous pouvez jouer avec jusqu’à trois amis supplémentaires, à la fois sur le réseau local et en ligne, pour profiter d’une proposition des plus folles.

Dans le projet est Bryan Lee O’Malley, le créateur du Scott Pilgrim vs. The World, qui s’occupe des cinématiques. Si vous voulez en savoir plus, jetez un œil à notre revue du jeu original de 2010.

En savoir plus: Scott Pilgrim contre le monde et Ubisoft.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');