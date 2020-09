Cri 5 a gagné un nouveau membre de la distribution dans Jack Quaid, qui joue actuellement dans la série de super-héros sombres d’Amazon, The Boys ‘. La suite très attendue de la franchise d’horreur sera dirigée par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, dont le générique comprend les combats sanglants de l’année dernière Ready or Not. Le scénariste original de Scream, Kevin Williamson, produit, et le scénario provient des écrivains Guy Busick et James Vanderbilt.

Les vétérans de la série de films Scream, Courteney Cox et David Arquette, ont tous deux été confirmés pour reprendre leurs rôles respectifs pour le cinquième film Scream. Récemment, plusieurs nouvelles annonces de casting ont été faites, notamment Jenna Ortega et Melissa Barrera. Les deux actrices sont nouvelles dans la franchise d’horreur et il semble que la plupart des acteurs du film le seront également. Scream 5 entrerait en production plus tard cette année à Wilmington, en Caroline du Nord. Le film est actuellement prévu pour une sortie le 14 janvier 2022.

Acteur actuellement en tant que Hughie Campbell dans The Boys ‘, l’acteur Jack Quaid est la dernière annonce du casting pour Scream 5, selon Variety. Son rôle est actuellement inconnu pour le moment, car l’intrigue et les détails de l’histoire sont toujours secrets. Quaid a pris de l’importance avec son tour de Marvel dans le film original Hunger Games, ainsi qu’un caméo dans la première suite de ce film.

Le Scream original a changé le visage du genre d’horreur après que les slashers des années 80 soient devenus obsolètes et prévisibles. Le réalisateur Wes Craven a transformé le scénario de Kevin Williamson en un classique instantané. Le dialogue spirituel et les personnages conscients de soi étaient un ajout surprenant et bienvenu au genre, qui, pour beaucoup, se prenait trop au sérieux à l’époque. Scream 2 était une émission de suites d’horreur elles-mêmes, et le troisième film traitait des règles des trilogies. Scream 5 devrait sortir 11 ans après Scream 4, qui a abordé les remakes.

Jack Quaid est le cinquième membre officiel ajouté à la distribution du film et le troisième nouveau venu dans la franchise. Bien que Neve Campbell était en pourparlers pour revenir en tant que Sidney Prescott en mai, elle n’a pas été confirmée. La fin de Scream 4 n’a laissé presque aucune place à une suite pour reprendre les liens restants avec le passé ou les thèmes des quatre premiers films, alors peut-être que le voyage de Sidney est terminé, et Scream 5 se concentrera sur une obsession des tueurs avec l’un des autres. caractères originaux restants. Seul le temps nous dira de qui Cri 5 sera, mais les nouvelles de casting jusqu’à présent ont été tout simplement passionnantes.

