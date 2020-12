Demon Slayer: Nezuko est devenu un démon

Nezuko est peut-être le personnage le plus intéressant et le plus frappant Demon Slayer à cause de l’état dans lequel il se trouve et aussi parce qu’il est la personne qui donne un sens à la vie de Tanjiro. Bien qu’il soit un démon, il a très bien maîtrisé sa soif de sang et c’est une autre raison pour laquelle il est devenu si populaire auprès des fans.

Beaucoup connaissent parfaitement sa conception dans l’anime, mais avez-vous déjà imaginé à quoi cela ressemblerait dans la vraie vie? Si vous ne l’avez pas déjà fait, un artiste de la chaîne YouTube Shumakerart a répondu à cette question avec un étonnant sculpture en argile polymère. Ci-dessous, vous pouvez voir cette reconstitution du personnage que vous pourriez aimer ou peut-être effrayer.

Ce serait la chose la plus proche de Nezuko qui serait vue dans la réalité, bien que l’artiste affirme que son travail est basé sur une succube (démons des légendes occidentales de l’époque médiévale). D’un autre côté, vous pouvez voir un autre Fan Art incroyable qui montre à quoi ressemblerait Nezuko dans la vraie vie.

