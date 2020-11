Les garçons – Patriot / Homelander Poster

Patriot, également connu sous le nom de Avenger ou Homelander, est l’un des personnages les plus frappants de la série Amazon Prime Video. Il s’agit d’un “super-héros” qui a des pouvoirs très similaires à ceux de Superman, mais avec une personnalité et une façon de penser totalement différentes. Tout au long de l’histoire, nous découvrons des secrets qui prennent une tournure choquante de l’intrigue et c’est l’une des raisons pour lesquelles la série a été si réussie.

C’est pourquoi Patriota est devenu si populaire sur les réseaux sociaux grâce aux fans, à tel point qu’un artiste YouTube nommé Dr. Garuda a fait un statue du personnage qui a été très cool. En fait, il a parfaitement recréé chaque détail du costume et du visage.

C’est la figurine Patriot que tous les fans souhaiteraient avoir

Ensuite, nous vous montrons la vidéo du processus de création de cette magnifique œuvre d’art basée sur l’un des personnages les plus célèbres de The Boys.

En premier lieu, vous commencez par un croquis sur papier, à partir duquel vous prenez la pose que vous souhaitez donner à la figure. Ensuite, on procède au moulage en lui donnant les détails avec les outils de travail et enfin il est peint. La vérité est que c’est un travail assez compliqué et il faut beaucoup de patience pour arriver à ce résultat impressionnant. D’autre part, il existe d’autres sculpteurs qui ont également réalisé de grandes figures de personnages comme Deadpool et The Joker.