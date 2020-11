Black Panther T’Challa assis sur le trône de Wakanda

L’un des personnages les plus importants de l’univers cinématographique Marvel est sans aucun doute Black Panther, également connu sous le nom de T’Challa le roi de Wakanda. Le film de ce super-héros a été un grand succès au box-office et a été récompensé par un Oscar.

Cependant, alors que de nombreux fans attendaient avec impatience la suite, l’acteur qui jouait le personnage (Chadwick Boseman) a malheureusement souffert d’une maladie et en est décédé, laissant un grand vide chez ses partisans. Cependant, beaucoup lui ont rendu hommage pour montrer votre appréciation. Dans ce cas, un artiste a fait une figure réaliste pour se souvenir à jamais de ce grand acteur.

Comme vous pouvez le voir, l’artiste d’abord moule pratiquement le visage et le torse du personnage pour l’imprimer plus tard en 3D et le peindre de la manière la plus réaliste possible. C’est certainement une œuvre impressionnante qui honore Chadwick Boseman. Vous pouvez voir plus de choses de référence faites par les fans, comme la création du masque Black Panther ou des illustrations 3D.

