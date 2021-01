L’un des avantages de l’activation de la chronologie Google Maps est de pouvoir vérifier ultérieurement où vous avez été. Ou, sans rien faire, Google vous envoie tous les mois un résumé de l’endroit où vous avez été, avec un résumé annuel qui arrive généralement dans les premiers jours de janvier.

Avec une année 2020 qu’une grande partie du globe a passé avec une sorte de restriction de mobilité, ce résumé de voyage semblait un peu déplacé, alors Google a apporté quelques ajustements au résumé de la chronologie 2020, plus axé sur les visites locales que dans les voyages.

Le résumé de votre parcours en 2020

2020 n’a pas été une bonne année pour le tourisme, avec des vols annulés, des restrictions à l’entrée et à la sortie de pays et la menace du coronavirus dans pratiquement le monde entier. Au cours de l’année écoulée, Google a intégré plusieurs changements pour s’adapter à cette nouvelle réalité dans plusieurs de ses produits, dont Google Maps, et c’est maintenant à votre tour au résumé de l’année.

Si vous avez activé la chronologie Google Maps, vous recevez chaque mois un récapitulatif avec les sites que vous avez visités dans votre email. En début d’année, le résumé est de l’année précédente, avec un thème “votre actualité pour 2020”. Le résumé de cette année est différent, se concentrer sur les sites et non sur les voyages.

Le résumé 2020 (à gauche) et l’année dernière (à droite)

Le résumé de l’année dernière comprenait les sections suivantes: vos visites en 2019 (pays inclus), votre activité en 2019, les pays et régions visités, les villes visitées, les sites visités et le voyage en vedette. Le résumé 2020 introduit des changements subtils, avec les sections suivantes: Vos visites 2020 (uniquement les villes et lieux), vos tendances 2020, les villes visitées et les sites visités.

La nouvelle section des visites vous dit combien de temps vous avez passé à faire du shopping et au restaurant chaque mois de l’année, tandis que l’itinéraire résume les heures à pied ou en voiture chaque mois. Il n’y a aucune trace de pays visités ou de voyages.

Ce que vous verrez est un résumé des sites et villes visités au cours de l’annéeainsi que le pourcentage du périmètre de la terre que vous avez parcouru et les données cumulées des pays, villes et lieux visités depuis que vous avez activé la chronologie.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Google envoie ce résumé comme e-mail à l’e-mail lié au compte Google qui a activé la chronologie. Le courrier est déjà envoyé aux utilisateurs, même si cela peut prendre un certain temps. Si vous n’aviez pas la chronologie active, il n’y a aucun moyen d’obtenir ces informations … jusqu’à l’année prochaine.

Via | 9to5Google

