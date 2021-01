Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La montée en popularité des jeux vidéo et leur intégration dans différents aspects de la vie quotidienne a entraîné le transfert de différents symboles du jeu à la réalité. Qu’un élément lié aux jeux vidéo fasse partie, par exemple, d’un mariage, ce n’est pas quelque chose de nouveau, il y a même des mariages sur le thème des Pokémon, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi des options.

Bethesda lance la bague de mariage The Elder Scrolls

Récemment, Bethesda a surpris les fans de The Elder Scrolls en annonçant la fabrication et la vente d’une paire d’alliances avec le dessin d’un symbole de la franchise, en particulier le Ritual of Mara, une cérémonie qui permet aux joueurs de se marier avec un personnage du jeu. Eh bien, en échange de 1000 $ USD et avec une date de livraison prévue le 14 février, les fans de cette franchise peuvent ajouter une touche de jeu à leur cérémonie de mariage.

Les pièces sont en or 10 carats et sont fabriquées par RockLove. Dans sa partie supérieure, ils ont la figure d’un nœud nordique avec le même dessin que celui trouvé dans le sanctuaire où vous pouvez vous marier dans le jeu, et à l’intérieur, il a les gravures correspondantes avec la société en charge de sa fabrication, le Marque officielle Bethesda et, surtout, la phrase: “avec cette bague et la bénédiction de Mara.”

S’il n’y a pas encore de mariage à la porte pour les fans, Bethesda les encourage avec le message suivant: “Si vous êtes l’un des chanceux qui a trouvé quelqu’un avec qui vous souhaitez passer votre vie sur Terre et Nirn, dirigez-vous vers le sanctuaire de Mara et échangez des anneaux avec votre bien-aimé. Si vous faites partie de ceux qui sont également chanceux et heureux d’être seuls ou d’attendre quelqu’un de spécial, les bénédictions de Mara pleuvent encore sur vous. “

Que pensez-vous de ces alliances de The Elder Scrolls?

