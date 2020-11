Si vous avez toujours voulu essayer de devenir un véritable pirate, le travail de Rare est l’une des meilleures opportunités pour découvrir ce que l’on ressent. Comme de braves boucaniers, les joueurs peuvent naviguez sur les mers de Sea of ​​Thieves pour obtenir le meilleur butin tout en affrontant d’autres joueurs pour voler leurs trésors ou les empêcher d’obtenir les leurs. Mais, Que pouvons-nous attendre exactement de ce travail dans la nouvelle génération?

L’une des nouvelles les plus célébrées par les joueurs était précisément la mention que Sea of ​​Thieves ne limitera pas son gameplay à la génération actuelle, mais qu’il a l’intention de continuer à être une grosse surprise sur Xbox Series. Et, heureusement, nous connaissons déjà certaines des grandes améliorations qu’il apportera, en mentionnant que nous aurons l’occasion de profiter de la qualité 4K en série X avec 60 fps.

D’autre part, en ce qui concerne la console uniquement numérique, les joueurs auront l’occasion de profiter de ce formidable travail en 1080p, bien sûr, également compatible avec 60fps. Et qu’en est-il des temps de chargement? Le rêve de chaque joueur se réalise et c’est qu’il sera quasiment absent, offrant ainsi une expérience quasi automatique où les joueurs n’auront pas à attendre longtemps pour profiter de la meilleure expérience possible.

Avec une grande optimisation, les joueurs pourront profiter des aventures proposées par Sea of ​​Thieves mieux que jamais. Bien sûr, si vous n’avez pas encore été emporté par sa grande aventure, nous vous rappelons que le jeu Rare est disponible sur PC, Xbox One et bientôt disponible sur Xbox Series X. Une proposition imposante qui, au fil du temps, s’est améliorée pour devenir l’un des titres qu’un grand monde offre chaque jour à tous les types de joueurs.