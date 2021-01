Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sea of ​​Thieves recevra très prochainement l’une de ses mises à jour les plus importantes, car Rare mettra en œuvre un système de saison cette semaine et renouvellera la progression du titre. La société sait que les membres de la communauté ont encore des questions sur ces changements, elle a donc publié un article spécial expliquant le fonctionnement des saisons.

A travers son site officiel, Rare a réaffirmé que la saison 1 débutera le 28 janvier avec des ajustements importants. Chaque période durera plusieurs mois et comportera un nouveau contenu à débloquer, ainsi que des événements plus temporaires.

L’étude a également donné plus de détails sur le Plunder Pass, un pass payant qui offrira un contenu exclusif aux joueurs à travers différents niveaux de progression.

Comment les saisons de Sea of ​​Thieves fonctionneront-elles?

Rare a déclaré que chaque saison du jeu durera environ 3 mois. Chaque période aura un nouveau contenu à la fois temporaire et d’actualité qui restera à jamais dans le titre.

La société a souligné que le contenu saisonnier sera gratuit pour tout le monde, de sorte que les récompenses peuvent être débloquées sans avoir à payer plus. Aucun ajout saisonnier ne sera bloqué par le Plunder Pass.

Alors que les mises à jour du jeu prendront un peu plus de temps à arriver, Rare garantit qu’elles seront des mises à jour plus approfondies et plus significatives. Au fil des saisons, il sera possible de gagner de la renommée, une nouvelle métrique de progression.

Rare permettra un système de 100 niveaux de renommée à travers 10 échelles de progression, permettant de débloquer plus de récompenses qu’auparavant. De cette façon, les joueurs recevront des trésors, qu’ils jouent pendant une courte ou une longue période.

“Le système de progression saisonnière est complété par les nouveaux tests. Ce sont des catégories thématiques composées de prouesses individuelles qui mettront à l’épreuve vos capacités d’aventure, d’exploration et de combat et accélérera votre progression vers les récompenses”, a déclaré Rare.

Le studio garantit que le jeu continuera à recevoir des mises à jour mensuelles, mais elles seront plus petites par rapport à la mise à jour du changement saisonnier. D’un autre côté, les développeurs sont maintenant prêts à faire des événements live plus grands et plus ambitieux.

Sea of ​​Thieves est disponible pour Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Retrouvez toutes les actualités liées au titre sur cette page.